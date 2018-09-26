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Магомед Мусалов: "Ахмат" допустил много ошибок, но проявил характер и победил

Защитник "Ахмата" Магомед Мусалов прокомментировал выездную победу над "СКА-Хабаровск" (3:3, 4:2 по пенальти) в 1/16 финала Кубка России.

"Счёт, я думаю, показывает, что игра была тяжёлая. Было много ошибок с нашей стороны. Конечно, если ты пропускаешь три гола, то о хорошей игре в обороне говорить не приходится. Но мы проявили характер. Показали, что мы команда. Победили, прошли дальше", - цитирует Мусалова "Чемпионат.сом".
Теги: Анжи
Вчера, 23:21
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