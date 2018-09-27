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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Сергей Анохин: мы не снимаем с себя ответственность за безопасность матча "Енисей" - "Спартак"
Вице-президент РФС Сергей Анохин объяснил, почему поддержал идею провести встречу 10-го тура РПЛ "Енисей" - "Спартак" в Красноярске, где на стадионе отсутствует система контроля и управления доступом (СКУД).
Из-за этого арена пока не получила 1-ю категорию, что, в соответствии с пунктом 10.1 регламента премьер-лиги, необходимо для организации подобных игр чемпионата России на постоянной основе. Согласно тому же пункту, в исключительных случаях по решению бюро исполкома РФС к проведению отдельных матчей могут быть допущены стадионы 2-й категории – у красноярского она есть.
- Лично вы поддерживаете проведение этой встречи в Красноярске?
- Конечно. И отдал свой голос за это, потому что игра подарит праздник болельщикам "Енисея". Это как минимум. А максимум - мы получим новый важный футбольный объект и футбольный город на карте России.
- Праздник - праздником, но проведение матча без СКУД рискованно, о чем говорят и представители РПЛ. То есть бюро РФС взяло на себя ответственность за безопасность?
- Конечно, мы не снимаем с себя ответственности за безопасность на этом матче. Плотно сотрудничаем с местными властями. Да, вы правильно говорите, что там сегодня нет СКУД, но в то же время там приняты дополнительные меры - поставлены дополнительные газоанализаторы, системы безопасности.
К тому же там готовят бесплатные шаттлы для болельщиков "Спартака". В общем все структурные подразделения города и края готовы к приему игры. Мы получили дополнительные гарантии от местных властей, поэтому уверены, что матч пройдет на высоком организационном уровне.
- Гарантии от властей Красноярска?
- Они получены и от них, и от клуба. Без руководства города вообще сложно представить себе организацию этого матча. То есть власти нам предоставили гарантии безопасности. Бюро Исполкома приняло решение, в том числе, и по этим причинам.
"Спорт-Экспресс"
Из-за этого арена пока не получила 1-ю категорию, что, в соответствии с пунктом 10.1 регламента премьер-лиги, необходимо для организации подобных игр чемпионата России на постоянной основе. Согласно тому же пункту, в исключительных случаях по решению бюро исполкома РФС к проведению отдельных матчей могут быть допущены стадионы 2-й категории – у красноярского она есть.
- Лично вы поддерживаете проведение этой встречи в Красноярске?
- Конечно. И отдал свой голос за это, потому что игра подарит праздник болельщикам "Енисея". Это как минимум. А максимум - мы получим новый важный футбольный объект и футбольный город на карте России.
- Праздник - праздником, но проведение матча без СКУД рискованно, о чем говорят и представители РПЛ. То есть бюро РФС взяло на себя ответственность за безопасность?
- Конечно, мы не снимаем с себя ответственности за безопасность на этом матче. Плотно сотрудничаем с местными властями. Да, вы правильно говорите, что там сегодня нет СКУД, но в то же время там приняты дополнительные меры - поставлены дополнительные газоанализаторы, системы безопасности.
К тому же там готовят бесплатные шаттлы для болельщиков "Спартака". В общем все структурные подразделения города и края готовы к приему игры. Мы получили дополнительные гарантии от местных властей, поэтому уверены, что матч пройдет на высоком организационном уровне.
- Гарантии от властей Красноярска?
- Они получены и от них, и от клуба. Без руководства города вообще сложно представить себе организацию этого матча. То есть власти нам предоставили гарантии безопасности. Бюро Исполкома приняло решение, в том числе, и по этим причинам.
"Спорт-Экспресс"
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