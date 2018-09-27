Сергей Анохин: мы не снимаем с себя ответственность за безопасность матча "Енисей" - "Спартак"

Вице-президент РФС Сергей Анохин объяснил, почему поддержал идею провести встречу 10-го тура РПЛ "Енисей" - "Спартак" в Красноярске, где на стадионе отсутствует система контроля и управления доступом (СКУД).Из-за этого арена пока не получила 1-ю категорию, что, в соответствии с пунктом 10.1 регламента премьер-лиги, необходимо для организации подобных игр чемпионата России на постоянной основе. Согласно тому же пункту, в исключительных случаях по решению бюро исполкома РФС к проведению отдельных матчей могут быть допущены стадионы 2-й категории – у красноярского она есть.- Конечно. И отдал свой голос за это, потому что игра подарит праздник болельщикам "Енисея". Это как минимум. А максимум - мы получим новый важный футбольный объект и футбольный город на карте России.- Конечно, мы не снимаем с себя ответственности за безопасность на этом матче. Плотно сотрудничаем с местными властями. Да, вы правильно говорите, что там сегодня нет СКУД, но в то же время там приняты дополнительные меры - поставлены дополнительные газоанализаторы, системы безопасности.К тому же там готовят бесплатные шаттлы для болельщиков "Спартака". В общем все структурные подразделения города и края готовы к приему игры. Мы получили дополнительные гарантии от местных властей, поэтому уверены, что матч пройдет на высоком организационном уровне.- Они получены и от них, и от клуба. Без руководства города вообще сложно представить себе организацию этого матча. То есть власти нам предоставили гарантии безопасности. Бюро Исполкома приняло решение, в том числе, и по этим причинам.