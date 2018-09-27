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Федор Смолов пропустит месяц из-за травмы

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов получил травму связок плеча в матче 1/16 финала Кубка России с "Балтикой" (москвичи победили в дополнительное время со счетом 3:2).

На следующей неделе 28-летнему футболисту предстоит операция, после которой он сможет вернуться в строй только через месяц.

Смолов получил повреждение на 115-й минуте встречи в единоборстве с Андреем Буйволовым: форвард пытался замкнуть прострел Эдера с правого фланга, но защитник калининградцев помешал ему, судя по всему, с нарушением правил. Арбитр Алексей Амелин оставил момент без внимания – 11-метровый назначен не был.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Смолов Локомотив
Сегодня, 18:30
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№12 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 20:21) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Дебют в ЛЧ откладывается.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№11 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 20:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
проклятие россиян работает!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№10 Написал: Черный Лис (Сегодня, 19:57) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Черная полоса у парня. Хотя, с другой стороны, кто ему Карабас-Барабас?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№9 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:37) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: duha
так то плечом

свинье только бы серануть.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№8 Написал: duha Зауралье (Сегодня, 19:34) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: karfagen
хроник с этим коленом


smile laughing smiley так то плечом


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Эта слеза не от ветра, а от смеха над обманутыми дураками.
Регистрация: 24.08.2006 [жалоба]
№7 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 19:29) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
хроник с этим коленом


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
№6 Написал: украб (Сегодня, 19:28) #
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online

наигрался в лч чувырла, пять матчей осталось у дрезины на ближайшие лет 20
Регистрация: 6.12.2017 [жалоба]
№5 Написал: anonymous (Сегодня, 19:17) #
  • -2
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у Локо появился шанс на хорошую игру, а то играли вдесятером
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№4 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 18:57) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Смолов сбитый летчик
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
№3 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 18:51) #
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  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
На кубковом матче он так жиденько сыграл,бил из верных позиций с нескольких метров и всё мимо!Ему бы в церковь сходить,а не наколки на теле штамповать.От них мастерства не прибавится.
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
№2 Написал: papic777 СПБ (Сегодня, 18:36) #
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  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
шикарная покупка smile
Регистрация: 27.03.2008 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 18:32) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Пусть лечится, пока все-равно пользы немного.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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