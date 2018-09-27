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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Енисей": интерес к обмену кругами был скорее с нашей стороны, чем "Спартака"
Спортивный директор "Енисея" Денис Петровский рассказал о подробностях переговоров со "Спартаком" и РПЛ о месте проведения матча между командами в 10-м туре чемпионата.
"Если внимательно посмотреть на решение РФС, то там написано, что они допустили в виде исключения наш центральный стадион на проведение домашних матчей с 8-го по 16-й тур включительно. Вопросы по СКУД были озвучены при выдаче сертификата РФС перед матчем с "Уралом". Также присутствовала формулировка, что матч с "Уралом" будет нести тестовый характер для того, чтобы представители РФС и РПЛ могли убедиться в том, что на стадионе приняты все необходимые меры по обеспечению доступа зрителям, спортивные критерии, которые необходимы для обеих команд, соответствуют необходимому уровню Премьер-Лиги.
Система СКУД впоследствии будет установлена и смонтирована. Матч с "Уралом" не вызвал никаких серьёзных нареканий со стороны комиссара, делегата и инспектора матча, поэтому с нашей стороны мы ходатайствовали с просьбой, которая прописана в регламенте: "При наличии соответствия других критериев допустить к участию в матчах чемпионата России среди команд Премьер-Лиги". Мы подготовили соответствующие письма, план комплексных мероприятий, которые должны обеспечить соответствующий уровень безопасности, потому что матч с "Уралом", повторюсь, носил тестовый характер, а матчи с топ-клубами, как "Спартак", подразумевают повышенные требования к принимающей стороне. Нами были подготовлены документы о том, как мы будем выполнять данные действия. И вот сегодня бюро исполкома состоялось и наши аргументы были услышаны и приняты, чтобы согласовать наш стадион для проведения матчей.
Настаивал ли "Спартак" на обмене кругами? Скорее с нашей стороны был интерес к этому. Если была бы жёсткая позиция или наши доводы не устроили надзорные органы, то нас бы обязали играть на резервной арене. Инициатива была от нас в том плане, что если календарь утверждён и печати на нём поставлены, то какие-либо перемены возможны лишь с согласования команды соперника. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить руководство "Спартака", которое было готово пойти нам навстречу. Когда этот вопрос шёл в рабочем порядке, каким-то образом это обсуждение попало в публичное пространство, и это получило соответствующий резонанс. Может быть, данный резонанс и повлиял на соответствующее решение. Когда шли обсуждения данного вопроса, то все участники переговоров слушали друг друга, всё проходило в формате делового общения. В такой атмосфере было приятно работать с коллегами. Поэтому, пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить всех участников процесса.
Хочется также сказать, что совместно с администрацией города Красноярска мы разрабатываем программу гостеприимства для болельщиков "Спартака". Наш город совсем скоро готовится принять Универсиаду, и, конечно же, мы хотим показать, что Красноярск привлекателен для туризма, здесь есть куда сходить и на что посмотреть. Пусть эта программа будет актуальна и для футбольных болельщиков, многие из которых впервые окажутся в Красноярске", - цитирует Петровского "Чемпионат.сом".
"Если внимательно посмотреть на решение РФС, то там написано, что они допустили в виде исключения наш центральный стадион на проведение домашних матчей с 8-го по 16-й тур включительно. Вопросы по СКУД были озвучены при выдаче сертификата РФС перед матчем с "Уралом". Также присутствовала формулировка, что матч с "Уралом" будет нести тестовый характер для того, чтобы представители РФС и РПЛ могли убедиться в том, что на стадионе приняты все необходимые меры по обеспечению доступа зрителям, спортивные критерии, которые необходимы для обеих команд, соответствуют необходимому уровню Премьер-Лиги.
Система СКУД впоследствии будет установлена и смонтирована. Матч с "Уралом" не вызвал никаких серьёзных нареканий со стороны комиссара, делегата и инспектора матча, поэтому с нашей стороны мы ходатайствовали с просьбой, которая прописана в регламенте: "При наличии соответствия других критериев допустить к участию в матчах чемпионата России среди команд Премьер-Лиги". Мы подготовили соответствующие письма, план комплексных мероприятий, которые должны обеспечить соответствующий уровень безопасности, потому что матч с "Уралом", повторюсь, носил тестовый характер, а матчи с топ-клубами, как "Спартак", подразумевают повышенные требования к принимающей стороне. Нами были подготовлены документы о том, как мы будем выполнять данные действия. И вот сегодня бюро исполкома состоялось и наши аргументы были услышаны и приняты, чтобы согласовать наш стадион для проведения матчей.
Настаивал ли "Спартак" на обмене кругами? Скорее с нашей стороны был интерес к этому. Если была бы жёсткая позиция или наши доводы не устроили надзорные органы, то нас бы обязали играть на резервной арене. Инициатива была от нас в том плане, что если календарь утверждён и печати на нём поставлены, то какие-либо перемены возможны лишь с согласования команды соперника. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить руководство "Спартака", которое было готово пойти нам навстречу. Когда этот вопрос шёл в рабочем порядке, каким-то образом это обсуждение попало в публичное пространство, и это получило соответствующий резонанс. Может быть, данный резонанс и повлиял на соответствующее решение. Когда шли обсуждения данного вопроса, то все участники переговоров слушали друг друга, всё проходило в формате делового общения. В такой атмосфере было приятно работать с коллегами. Поэтому, пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить всех участников процесса.
Хочется также сказать, что совместно с администрацией города Красноярска мы разрабатываем программу гостеприимства для болельщиков "Спартака". Наш город совсем скоро готовится принять Универсиаду, и, конечно же, мы хотим показать, что Красноярск привлекателен для туризма, здесь есть куда сходить и на что посмотреть. Пусть эта программа будет актуальна и для футбольных болельщиков, многие из которых впервые окажутся в Красноярске", - цитирует Петровского "Чемпионат.сом".
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