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Источник: ЦСКА будет платить 9 млн рублей за каждый матч ЛЧ в "Лужниках"

По данным Спорт-Экспресса, ЦСКА будет платить за аренду "Лужников" 9 млн рублей за каждую игру ЛЧ.

Таким образом, за проведение матчей с "Реалом", "Ромой" и "Викторией" армейцам необходимо потратить 27 млн.

При этом за счет сокращения ложи прессы на верхнем ярусе вместимость "Лужников" увеличилась с 78 тысяч до 81 тысячи зрителей.
Теги: ЦСКА Реал Рома Виктория П
Сегодня, 08:49
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№6 Написал: Buiser812 (Сегодня, 10:38) #
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Болеет за:
«Зенит»
makcnmka,
ну вот ты и отвечаешь на вопрос, думаю коням на Реал и Рому тож своего стада не хватит, поэтому и арендуют Лужу


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: Sergeevich (Сегодня, 10:37) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
cska1971,
Ну так тем более.
Просто лень было искать)
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 10:05) #
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Цитата: Sergeevich
не знаю реальных цифр


Реальные цифры свободно можно посмотреть на клубном сайте. Минимальный пакет на три матча 3200. Остальные дороже или заметно дороже. Ну пусть в среднем пакет 5 тысяч. Уже было продано 42 тысячи пакетов. Пусть к матчу с Реалом будет 50. И это не считая разовых билетов, которые будут пущены в продажу непосредственно перед матчами. Вот и считайте.
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№3 Написал: makcnmka (Сегодня, 09:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergeevich
Спартак в ЛЧ не играет - им не понять. как можно собрать столько людей на домашний матч.


У Спартака в РПЛ средняя посещаемость больше чем вместимость стадиона ЦСКА. А в Еврокубках всегда полный стадион. Не всегда достать билеты.
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
№2 Написал: Sergeevich (Сегодня, 09:40) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: manatee
Зачем было строить свой стадион, если цска считают, что играть на своем стадионе зашкварно в Европе.

Гинер просто умеет считать деньги.
81 тысяча это почти на 50 больше, чем на ВЭБ арене.
При средней стоимости билета 500 руб. (не знаю реальных цифр, но думаю что в среднем точно не меньше) это 25 лямов. Пусть придет не 81 тысяча а 70 все равно это 20 лямов сверху - 9 аренда = "11 в плюсе"
Не считая увеличения продаж сопутствующих товаров.
Плюс поддержка команды.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: manatee Москва (Сегодня, 09:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Зачем было строить свой стадион, если цска считают, что играть на своем стадионе зашкварно в Европе.
Регистрация: 16.08.2010 [жалоба]
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