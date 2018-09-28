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Молодежное первенство. ЦСКА в гостях разнес "Оренбург", "Локомотив" и "Ахмат" разошлись миром

В пятничных матчах девятого тура молодежного первенства России "Оренбург" на своем поле крупно уступил ЦСКА (0:5), а "Локомотив" и "Ахмат" сыграли вничью (2:2).

Молодежное первенство России

9-й тур

"Оренбург - мол." (Оренбург) - "ЦСКА - мол." (Москва) - 0:5 (0:3)

Голы: Пухов, 11 (0:1). Жиронкин, 17 (0:2). Тикнизян, 27 (0:3). Шаповалов, 79 (0:4). Шаповалов, 84 (0:5).


"Локомотив - мол." (Москва) - "Ахмат - мол." (Грозный) - 2:2 (2:1)

Голы: Цаллагов, 2 (1:0). Адамов, 27 (1:1). Титков, 39 (2:1). Адамов, 90+4 (2:2).

Удаление: Магкеев (Локомотив - мол.), 11
Теги: ЦСКА Оренбург Локомотив Ахмат
Сегодня, 14:37
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№1 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 14:42) #
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Болеет за:
ЦСКА
Теперь и основе надо так же сыграть. Можно и на один мяч меньше забить. Мы не обидемся.


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Регистрация: 3.11.2013 [жалоба]
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