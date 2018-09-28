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Арсен Минасов: уверен, что РПЛ необходимо 16, а то и 18 команд

Известный агент Арсен Минасов поделился своим видением на тему реформирования российского футбола.

"Есть что-то здравое в идеях Леонида Федуна? Что-то есть, но с чем-то не согласен. Однако я уважаю активность Федуна. Сокращение РПЛ — это как раз то, с чем я не согласен. Логика есть только в части этого заявление — надо улучшать посещаемость и давать играть клубам со стабильным финансированием. Но 12 команд в РПЛ — это путь в никуда. Уверен, что РПЛ необходимо 16, а то и 18 команд. В то же время не должно быть искусственных команд, которые не могут подтвердить свой бюджет. Пускай лучше футболист будет зарабатывать среднемесячную зарплату россиянина, но он будет играть в премьер-лиге. Понятно, что это невозможно, но все-таки. Играть в футбол с миллионерами можно. Не раз уже было доказано, что деньги в футбол не играют. Есть команды, где платят небольшие деньги, но зато стабильно. А есть клубы, которые не в состоянии реально подтвердить свой бюджет, постоянно подкладывают какие-то бумажки, а потом разваливаются", - цитирует Минасова "Спорт день за днем".
Теги: Минасов
Сегодня, 17:20
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№1 Написал: LLIHyp СПб (Сегодня, 17:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
18-20 Команд было бы неплохо
Регистрация: 4.05.2014 [жалоба]
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