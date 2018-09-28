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"Мощь и человечище!" - актер Данила Козловский поделился мнением о Дзюбе

Форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба посетил спектакль "Гамлет". Он подарил свою футболку исполнителю главной роли актеру Даниле Козловскому.

"Почему Артем Дзюба топ в своем деле? Любит театр, все очень просто. Тема, ты мощь и человечище! Спасибо за время", - написал Козловский в Инстаграме

Теги: Дзюба
Сегодня, 17:13
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№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:38) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: xxd
Ради бога только его в кино не играй..)

он Семака сыграет


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№4 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 18:39) #
  • -1
  •  (3)
online

Козловский в роли Гамлета?!!!!!!
Бедный Высоцкий...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№3 Написал: нетрал (Сегодня, 18:34) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
кому это может нравится? эти расшаркивания...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:10) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
И таковым его сделал великолепный ЗЕНИТ!!! Превратил жалкую свинью в настоящего Игрочилу!!!! confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: xxd (Сегодня, 17:34) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Ради бога только его в кино не играй..)
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
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