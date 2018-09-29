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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Дмитрий Аленичев: у нас играющая команда и мы исправим положение
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев ответил на вопросы журналистов после проигранного матча 9-го тура против "Уфы" (1:2).
- Дмитрий Анатольевич, ваш комментарий по матчу.
- Первый тайм был равный, но мы сумели забить гол. Причем довольно красивый. Во второй половине мы умудрились пропустить на 15 секунде такой нелепый гол, после чего игра раскрылась. "Уфа" реализовала свой угловой. Мы знали, что уфимцы сильно играют на стандартах, но все равно пропустили.
В концовке мы оказали давление, но все таки это можно было сделать более эффективно и спасти игру.
- Почему команда на второй тайм вышла совсем другой? Сильно ли повлиял быстрый гол?
- Конечно повлиял. Совсем другая команда в каком смысле?
- В плане настроя...
- Пока не знаю, будем разговаривать.
- Каждая команда, выходящая из ФНЛ сильно обновляется. Вам не кажется, что именно это причина ваших неудач? Ведь вы работаете с абсолютно новой командой.
- Ну естественно, я уже говорил об этом. Нужно время, чтобы наладилось взаимодействие. Несмотря на турнирное положение, я считаю, что у нас играющая команда, и мы исправим положение.
- Вы были готовы к тому, что тренер соперника заменит защитника на нападающего?
- Ну, конечно, перед вторым таймом я предполагал такое развитие событий, - передает корреспондент Rusfootball.
- Дмитрий Анатольевич, ваш комментарий по матчу.
- Первый тайм был равный, но мы сумели забить гол. Причем довольно красивый. Во второй половине мы умудрились пропустить на 15 секунде такой нелепый гол, после чего игра раскрылась. "Уфа" реализовала свой угловой. Мы знали, что уфимцы сильно играют на стандартах, но все равно пропустили.
В концовке мы оказали давление, но все таки это можно было сделать более эффективно и спасти игру.
- Почему команда на второй тайм вышла совсем другой? Сильно ли повлиял быстрый гол?
- Конечно повлиял. Совсем другая команда в каком смысле?
- В плане настроя...
- Пока не знаю, будем разговаривать.
- Каждая команда, выходящая из ФНЛ сильно обновляется. Вам не кажется, что именно это причина ваших неудач? Ведь вы работаете с абсолютно новой командой.
- Ну естественно, я уже говорил об этом. Нужно время, чтобы наладилось взаимодействие. Несмотря на турнирное положение, я считаю, что у нас играющая команда, и мы исправим положение.
- Вы были готовы к тому, что тренер соперника заменит защитника на нападающего?
- Ну, конечно, перед вторым таймом я предполагал такое развитие событий, - передает корреспондент Rusfootball.
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