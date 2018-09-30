Новости партнеров

Георгий Джикия: в том, что Еременко поможет "Спартаку", сомнений нет

Защитник "Спартака" Георгий Джикия отметил, что команда ждет, когда Роман Еременко сможет выйти на поле. Дисквалификация финского полузащитника заканчивается 7 октября.

– Летом в команду пришел Роман Еременко. Сразу поняли, что игрок крутой?

– Я это давно знал. Мы ждем 7 октября, когда он сможет играть и помочь команде. В том, что он поможет, сомнений нет. Все прекрасно знают, что он умеет. В какой он форме, вижу по тренировкам. Он все больше принимает участие в игровых упражнениях, мы его ждем.

– А то, что он армеец в прошлом?

– Сейчас он игрок "Спартака" и принесет нам пользу. Я всегда рядом, всегда его поддержу. Прошлое связано с ЦСКА, это его личное, к этому не имею никакого отношения.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Джикия Спартак
Сегодня, 08:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 08:51) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну мы тоже ждём Романа,поглядим как он будет играть.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.