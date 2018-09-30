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Жоазиньо: было приятно встретиться с болельщиками из Краснодара

Полузащитник "Динамо" Жоазиньо пообщался с журналистами после игры со своей бывшей командой "Краснодаром" (0:3).

- Чувствую себя нормально. Жаль, что проиграли. Я первый раз играл против "Краснодара" и не могу сказать, что чувствую. Было приятно встретиться с болельщиками, они подарили мне плакат с фото.

Rusfootball.info
Теги: Жоазиньо Динамо Краснодар
Сегодня, 18:58
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