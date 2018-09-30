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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Жоазиньо: было приятно встретиться с болельщиками из Краснодара
Полузащитник "Динамо" Жоазиньо пообщался с журналистами после игры со своей бывшей командой "Краснодаром" (0:3).
- Чувствую себя нормально. Жаль, что проиграли. Я первый раз играл против "Краснодара" и не могу сказать, что чувствую. Было приятно встретиться с болельщиками, они подарили мне плакат с фото.
Rusfootball.info
- Чувствую себя нормально. Жаль, что проиграли. Я первый раз играл против "Краснодара" и не могу сказать, что чувствую. Было приятно встретиться с болельщиками, они подарили мне плакат с фото.
Rusfootball.info
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