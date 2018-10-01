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Что же это было? Детали поражения "Зенита" в Каспийске
«Неуверенно начали первый тайм. Очень медленно двигались, медленно ходил мяч. Тем самым создали достаточно комфортные условия «Анжи», и они смогли свободно перемещаться» - экспресс комментарий Семака после матча. «Зенит» действительно начал первый тайм крайне пассивно – за первые 12 минут всего 12 передач в атакующую треть, у «Анжи» 30. Важно понимать, что речь только про этот отрезок, если же взять весь первый тайм, то интенсивность\активность в финальной трети\удары оказались равномерно распределены по таймам. По передачами владению даже есть перевес в пользу первого тайма 297 передач в первом тайме, против 186 во втором. В целом нельзя сказать, что «Зенит» очнулся после ответного гола «Анжи», даже переход на навал в концовке не дал выраженного отрезка сверхактивности.
«Зенит» вышел со своей стандартной схемой в атаке – 4-2-3-1, но были различия в деталях. Если Кузяев в начальной фазе атаки чаще открывается выше Паредеса, то Маркизио действовал с аргентинцем на одной горизонтальной линии. Скорее всего Семак ожидал от хозяев схему 5-4-1 в обороне, но получил 5-3-2 и давление на обоих опорников. Требовались корректировки, «Зенит» не имел дополнительного игрока между линиями (обычно это Кузяев и смещения в глубину Дриусси), так группа атаки оказалась отрезана. Выход из обороны длинными передачами на Дзюбу тоже был перекрыт, Артема плотно держали даже при его фирменных смещениях на фланг.
По этим же причинам не помогли пасующие защитники «Зенита», впереди не было адресатов. Нету плотно занял место в старте благодаря своему первому пасу. Даже в таких условиях против «Анжи» он стал лидером по передачам вперед – 71 из 75, а также одним из лидеров по длинным передачам – 11 (больше только у Паредеса - 12).
Выход Кузяева в перерыве должен был решить проблему, но не на правый фланг, а в опорную зону или на позицию десятки. На 63ей минуте вышел Кокорин вместо Маркизио, Далер ушел в опорную зону, а Кокорин занял его место на фланге. Сразу же был создан момент Кокорина с ударом с линии штрафной прямо по центру, но больше «Зенит» ничего не создал вообще вплоть до назначенного пенальти.
Пропущенные голы «Зенита» сложно назвать системными. Первый гол начался с прессинга «Анжи» в штрафной гостей, Кузяев пытался отправить мяч за линию с отскоком от игрока «Анжи», не вышло, но назвать это решение Далера грубой ошибкой сложно. Прежде чем забить гол после рикошета, игрок «Анжи» 2 секунды находился в единоборстве и уже его проиграв в падении отпасовал на свободного партнера. Вот тут более серьезные вопросы к обороне, как можно было оставить в штрафной свободного игрока и почему не была перекрыта читаемая линия передач на него. Из-за рикошета и скоротечности эти претензии нельзя адресовать опорникам, Иванович правильно страховал партнера, но одновременно должен был еще и перекрывать линию передачи на свободного игрока. Дальше капитан не успел накрыть удар Понсе и отвернулся в момент удара. «Вклад» серба в этот пропущенный мяч более весомый чем вклад Далера.
Второй пропущенный мяч – "привез" исключительно Смольников. 3 ошибки подряд в одном эпизоде. Не нужный и не обоснованный фол, центральный защитник даже после 2 ошибок Игоря успевал его подстраховать. И тем не менее, без пенальти «Анжи» традиционно почти ничего не создал - 0,17 xG (ожидаемые голы), на уровне статистической погрешности. Кроме голов хозяева еще лишь единожды били из пределов штрафной (удар заблокирован), а также трижды били с больших дистанций.
Главная проблема для Семака на дистанции
Корень проблем – наличие ярко выраженных слабых мест. Существует теория слабого звена. На основании больших статистических выборок и сложной системы оценок (регрессионный анализ), авторы книги «Игра с числами» приходят к выводу:
«На каждый процентный пункт повышения эффективности вашего лучшего игрока разница забитых и пропущенных мячей на матч повышается только на 0,027. Это означает, что если вы повысите качество своего лучшего футболиста с 82 до 92 процентов, например, подписав контракт с новым нападающим, то через тридцать восемь матчей сезона обнаружите, что разница забитых и пропущенных мячей улучшилась всего на десять с небольшим. Результаты не менее очевидны и в случае очков на матч: то же самое улучшение вашего игрока-звезды означает на пять очков больше в сезоне. Для многих команд это разница между успехом и поражением: место в Лиге чемпионов по сравнению с позорным переходом в Лигу Европы, сохранение места или переход в низшую лигу, завоевание титула или мучительное второе место. Эти пять очков (за каждые 10 процентов улучшения) – причина того, что даже очень хорошие команды готовы тратить миллионы на новых звезд.
Улучшив свое слабое звено с 38 до 48 процентов, вы забьете на тринадцать голов за сезон больше или получите девять очков в таблице лиги. Также, сильнее влияние непрогнозируемых изменений (травма, продажа) применительно к слабым и сильным звеньям. Понижение на один шаг качества слабейшего, а не сильнейшего звена означает на 4,6 очка меньше за весь сезон. Что, возможно, более важно, улучшение слабейшего, а не сильнейшего звена на одно стандартное отклонение означает на 13,7 очка больше в финальной таблице лиги (при длине чемпионата в 38 туров)».
Говоря простым языком, на дистанции в сезон, твой слабейший игрок в более чем 2 раза сильнее влияет на очки и разницу мячей, чем вклад звезды команды. У Семака таких слабых мест сразу 2- Игорь Смольников и Эльмир Набиуллин. Поэтому, когда соперник плотно перекрывает центр и выжимает атаки на фланги, получаются подобные тупиковые игры как против «Анжи». Это не означает, что в каждом матче против команд со схемой 5-3-2 где хорошо отлажена компактность пятиугольника из полузащитников и нападающих, «Зенит» будет терять очки. Но повышает вероятность «сбоев».
Поэтому летом было важно усилить фланги защиты, к сожалению, кроме Лаксальта селекция «Зенита» никого не вела и провалила главную задачу. Теперь на дистанции будут вылезать подобные матчи, РПЛ просто кишит командами с 5-3-2. Теоретически все соперники «Зенита» в чемпионате до декабря (кроме Краснодара) могут выбрать хорошо знакомую схему – «Динамо», «Крылья», «Ахмат», «ЦСКА» и «Ростов». Подаренный Смольниковым на ровном месте пенальти не первый и не последний звоночек. Набиуллин не привёз гол, но по потерям владения и загубленным возможным атакам был даже хуже. Замена Эльмира на Заболотного как аргумент, что тренерский штаб понимает проблему и виновников.
В концовке матча Семак запаниковал и разрушил подобие игры
При организации навала как минимум должны быть соблюдены 3 условия: насыщение штрафной, зоны подбора и самое главное - должны быть сильные подающие. Семак выпустил Заболотного, фактически Зенит перестроился на 3-4-1-2. Дриусси занял зону подбора под столбами, Ерохин включался в штрафную с левого фланга, а левого центрального защитника играл Смольников. Таким образом подавать с флангов в насыщенную штрафную должны были Ерохин слева и Кокорин справа(да, Александр фактически играл правого защитника в концовке), а когда Ерохин смещался в штрафную, то вешать с левого фланга должен был правоногий Смольников. ВНЕЗАПНО это не сработало. Вот уж действительно неожиданность.
Смольников и с родного правого фланга сделал 4 ужасных по задумке кросса(разумеется не точные и по исполнению), слева успел подать только один. Перед подачей этого кросса Игорь потратил вечность чтобы переложить мяч под правую ногу, затем снова навесил в пустоту и организовал феерическую контратаку на свои ворота. И здесь уже вопросы не к Игорю, а к тренерскому штабу, все это было предсказуемо.
С Набиуллиным ситуация проще, но не лучше. Семак его просто не отправляет вперёд, видимо понимая, что надежды на изменения нет.
До зимнего трансферного окна Зениту предстоит сыграть минимум 14 матчей (больше если будет пройден «Ростов» в кубке), серьезная дистанция. Соперники уже разобрали базовую модель игры Семака с 4-2-3-1 и универсальными ролями некоторых (Ерохина, Дриусси), если не поменять модель и не закрыть бреши, дело может закончиться очередным осенним кризисом. Дело не в «проклятии Каспийска», вопрос исключительно в адаптации, тактике и логике.
Теперь у Семака в обойме 4 здоровых хороших ЦЗ (кстати, все правоногие), Маркизио и набирающий форму Кокорин. Есть из чего строить диверсификацию игры и кем маскировать слабые места. Семак сразу после прихода в «Зенит» говорил, что команда должна хорошо знать хотя бы 2 схемы, но пока базовая на матчи была только одна. Совершенно точно, работа над второй схемой ведется. Увидим ли мы ее до перерыва на игру сборных? Кажется, вопрос уже риторический.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Использована статистика Instat. Фото - "ФК Зенит"/Вячеслав Евдокимов
«Зенит» вышел со своей стандартной схемой в атаке – 4-2-3-1, но были различия в деталях. Если Кузяев в начальной фазе атаки чаще открывается выше Паредеса, то Маркизио действовал с аргентинцем на одной горизонтальной линии. Скорее всего Семак ожидал от хозяев схему 5-4-1 в обороне, но получил 5-3-2 и давление на обоих опорников. Требовались корректировки, «Зенит» не имел дополнительного игрока между линиями (обычно это Кузяев и смещения в глубину Дриусси), так группа атаки оказалась отрезана. Выход из обороны длинными передачами на Дзюбу тоже был перекрыт, Артема плотно держали даже при его фирменных смещениях на фланг.
По этим же причинам не помогли пасующие защитники «Зенита», впереди не было адресатов. Нету плотно занял место в старте благодаря своему первому пасу. Даже в таких условиях против «Анжи» он стал лидером по передачам вперед – 71 из 75, а также одним из лидеров по длинным передачам – 11 (больше только у Паредеса - 12).
Выход Кузяева в перерыве должен был решить проблему, но не на правый фланг, а в опорную зону или на позицию десятки. На 63ей минуте вышел Кокорин вместо Маркизио, Далер ушел в опорную зону, а Кокорин занял его место на фланге. Сразу же был создан момент Кокорина с ударом с линии штрафной прямо по центру, но больше «Зенит» ничего не создал вообще вплоть до назначенного пенальти.
Пропущенные голы «Зенита» сложно назвать системными. Первый гол начался с прессинга «Анжи» в штрафной гостей, Кузяев пытался отправить мяч за линию с отскоком от игрока «Анжи», не вышло, но назвать это решение Далера грубой ошибкой сложно. Прежде чем забить гол после рикошета, игрок «Анжи» 2 секунды находился в единоборстве и уже его проиграв в падении отпасовал на свободного партнера. Вот тут более серьезные вопросы к обороне, как можно было оставить в штрафной свободного игрока и почему не была перекрыта читаемая линия передач на него. Из-за рикошета и скоротечности эти претензии нельзя адресовать опорникам, Иванович правильно страховал партнера, но одновременно должен был еще и перекрывать линию передачи на свободного игрока. Дальше капитан не успел накрыть удар Понсе и отвернулся в момент удара. «Вклад» серба в этот пропущенный мяч более весомый чем вклад Далера.
Второй пропущенный мяч – "привез" исключительно Смольников. 3 ошибки подряд в одном эпизоде. Не нужный и не обоснованный фол, центральный защитник даже после 2 ошибок Игоря успевал его подстраховать. И тем не менее, без пенальти «Анжи» традиционно почти ничего не создал - 0,17 xG (ожидаемые голы), на уровне статистической погрешности. Кроме голов хозяева еще лишь единожды били из пределов штрафной (удар заблокирован), а также трижды били с больших дистанций.
Главная проблема для Семака на дистанции
Корень проблем – наличие ярко выраженных слабых мест. Существует теория слабого звена. На основании больших статистических выборок и сложной системы оценок (регрессионный анализ), авторы книги «Игра с числами» приходят к выводу:
«На каждый процентный пункт повышения эффективности вашего лучшего игрока разница забитых и пропущенных мячей на матч повышается только на 0,027. Это означает, что если вы повысите качество своего лучшего футболиста с 82 до 92 процентов, например, подписав контракт с новым нападающим, то через тридцать восемь матчей сезона обнаружите, что разница забитых и пропущенных мячей улучшилась всего на десять с небольшим. Результаты не менее очевидны и в случае очков на матч: то же самое улучшение вашего игрока-звезды означает на пять очков больше в сезоне. Для многих команд это разница между успехом и поражением: место в Лиге чемпионов по сравнению с позорным переходом в Лигу Европы, сохранение места или переход в низшую лигу, завоевание титула или мучительное второе место. Эти пять очков (за каждые 10 процентов улучшения) – причина того, что даже очень хорошие команды готовы тратить миллионы на новых звезд.
Улучшив свое слабое звено с 38 до 48 процентов, вы забьете на тринадцать голов за сезон больше или получите девять очков в таблице лиги. Также, сильнее влияние непрогнозируемых изменений (травма, продажа) применительно к слабым и сильным звеньям. Понижение на один шаг качества слабейшего, а не сильнейшего звена означает на 4,6 очка меньше за весь сезон. Что, возможно, более важно, улучшение слабейшего, а не сильнейшего звена на одно стандартное отклонение означает на 13,7 очка больше в финальной таблице лиги (при длине чемпионата в 38 туров)».
Говоря простым языком, на дистанции в сезон, твой слабейший игрок в более чем 2 раза сильнее влияет на очки и разницу мячей, чем вклад звезды команды. У Семака таких слабых мест сразу 2- Игорь Смольников и Эльмир Набиуллин. Поэтому, когда соперник плотно перекрывает центр и выжимает атаки на фланги, получаются подобные тупиковые игры как против «Анжи». Это не означает, что в каждом матче против команд со схемой 5-3-2 где хорошо отлажена компактность пятиугольника из полузащитников и нападающих, «Зенит» будет терять очки. Но повышает вероятность «сбоев».
Поэтому летом было важно усилить фланги защиты, к сожалению, кроме Лаксальта селекция «Зенита» никого не вела и провалила главную задачу. Теперь на дистанции будут вылезать подобные матчи, РПЛ просто кишит командами с 5-3-2. Теоретически все соперники «Зенита» в чемпионате до декабря (кроме Краснодара) могут выбрать хорошо знакомую схему – «Динамо», «Крылья», «Ахмат», «ЦСКА» и «Ростов». Подаренный Смольниковым на ровном месте пенальти не первый и не последний звоночек. Набиуллин не привёз гол, но по потерям владения и загубленным возможным атакам был даже хуже. Замена Эльмира на Заболотного как аргумент, что тренерский штаб понимает проблему и виновников.
В концовке матча Семак запаниковал и разрушил подобие игры
При организации навала как минимум должны быть соблюдены 3 условия: насыщение штрафной, зоны подбора и самое главное - должны быть сильные подающие. Семак выпустил Заболотного, фактически Зенит перестроился на 3-4-1-2. Дриусси занял зону подбора под столбами, Ерохин включался в штрафную с левого фланга, а левого центрального защитника играл Смольников. Таким образом подавать с флангов в насыщенную штрафную должны были Ерохин слева и Кокорин справа(да, Александр фактически играл правого защитника в концовке), а когда Ерохин смещался в штрафную, то вешать с левого фланга должен был правоногий Смольников. ВНЕЗАПНО это не сработало. Вот уж действительно неожиданность.
Смольников и с родного правого фланга сделал 4 ужасных по задумке кросса(разумеется не точные и по исполнению), слева успел подать только один. Перед подачей этого кросса Игорь потратил вечность чтобы переложить мяч под правую ногу, затем снова навесил в пустоту и организовал феерическую контратаку на свои ворота. И здесь уже вопросы не к Игорю, а к тренерскому штабу, все это было предсказуемо.
С Набиуллиным ситуация проще, но не лучше. Семак его просто не отправляет вперёд, видимо понимая, что надежды на изменения нет.
До зимнего трансферного окна Зениту предстоит сыграть минимум 14 матчей (больше если будет пройден «Ростов» в кубке), серьезная дистанция. Соперники уже разобрали базовую модель игры Семака с 4-2-3-1 и универсальными ролями некоторых (Ерохина, Дриусси), если не поменять модель и не закрыть бреши, дело может закончиться очередным осенним кризисом. Дело не в «проклятии Каспийска», вопрос исключительно в адаптации, тактике и логике.
Теперь у Семака в обойме 4 здоровых хороших ЦЗ (кстати, все правоногие), Маркизио и набирающий форму Кокорин. Есть из чего строить диверсификацию игры и кем маскировать слабые места. Семак сразу после прихода в «Зенит» говорил, что команда должна хорошо знать хотя бы 2 схемы, но пока базовая на матчи была только одна. Совершенно точно, работа над второй схемой ведется. Увидим ли мы ее до перерыва на игру сборных? Кажется, вопрос уже риторический.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Использована статистика Instat. Фото - "ФК Зенит"/Вячеслав Евдокимов
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