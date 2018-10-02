Андреас Гранквист попал в сферу интересов "МЮ", "Зенита" и "Локомотива"

Бывший защитник "Краснодара" Андреас Гранквист, который сейчас выступает за шведский "Хельсингборг", заинтересовал "Зенит", "Локомотив" и "Манчестер Юнайтед", передает Fotbolldirekt.se."Я знаю, что российские топ-клубы хотят меня подписать. "Манчестер Юнайтед"? Я ничего не слышал, но это очень льстит мне. Но мне нравится в Швеции", - сказал Гранквист.Гранквист в нынешнем сезоне провел 10 матчей в чемпионате Швеции и забил один мяч.