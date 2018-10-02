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Андреас Гранквист попал в сферу интересов "МЮ", "Зенита" и "Локомотива"

Бывший защитник "Краснодара" Андреас Гранквист, который сейчас выступает за шведский "Хельсингборг", заинтересовал "Зенит", "Локомотив" и "Манчестер Юнайтед", передает Fotbolldirekt.se.

"Я знаю, что российские топ-клубы хотят меня подписать. "Манчестер Юнайтед"? Я ничего не слышал, но это очень льстит мне. Но мне нравится в Швеции", - сказал Гранквист.

Гранквист в нынешнем сезоне провел 10 матчей в чемпионате Швеции и забил один мяч.
Теги: Гранквист Зенит Локомотив Манчестер Юнайтед Трансферы
Сегодня, 19:01
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(1)
№6 Написал: Орик СПб (Сегодня, 20:29) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Сомневаюсь про Зенит, у нас с центро более менее нормально, проблема с обеими краями защиты.
Регистрация: 11.10.2012 [жалоба]
№5 Написал: Oris (Сегодня, 20:18) #
  • -1
  •  (1)

У него 1-я дочь в школу пошла и он хотел чтобы она ходила в щведскую школу.
Регистрация: 16.09.2018 [жалоба]
№4 Написал: marlok Иваново (Сегодня, 20:11) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Не затем он из Краснодара уходил, чтобы вернуться опять в Россию.
Регистрация: 7.09.2018 [жалоба]
№3 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 19:33) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: EMDM
Конечно же Локомотив выберет из этих клубов)))

может и в Манчестер из за денег перейти!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: Black Buffalo Краснодар (Сегодня, 19:29) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Если вернется в Россию будет печально...


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Мы не выше всех, мы лучше.
Регистрация: 1.06.2016 [жалоба]
№1 Написал: EMDM (Сегодня, 19:17) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Конечно же Локомотив выберет из этих клубов)))
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
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