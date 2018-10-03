Аяз Гулиев: мне не поступало предложений играть за сборную Азербайджана

Хавбек "Ростова" Аяз Гулиев высказался о возможном выступлении за сборную Азербайджана."Я счастлив в "Ростове". Меня радуют результаты команды. В каждой игре я выкладываюсь по максимуму, чтобы быть полезным своему клубу.Что касается сборной Азербайджана, то пока ничего сказать не могу. У меня не было такого предложения. Будет оно в будущем или нет, я не знаю, так как этот вопрос зависит не от меня", – заявил Гулиев.21-летний хавбек сейчас является игроком молодежной сборной России.