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Роман Асхабадзе: если такие люди, как Федун, говорят о реформах - это правильно

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе поделился мнением о реформах, проект по которым предоставил владелец красно-белых Леонид Федун.

"Если кто-то из таких людей, как Леонид Федун, начинает разговор о реформах — это правильно. Даже не вдаваясь в подробности и детали программы, могу сказать, что время реформ настало. Но многие специалисты и функционеры в нашем футболе этого не видят. Я неоднократно сталкивался с процессом лицензирования и понимаю, что по сравнению с Европой, у нас он достаточно скуден и требует ужесточения. Можно спорить о том, что стадион должен вмещать 20 тысяч и не соглашаться с каким-то пунктом программы Леонида Арнольдовича, но эти пункты, в той или иной форме, должны быть в лицензировании. Это основной ключ к развитию и к успехам, когда все будет подчинено одним параметрам и никто эти параметры нарушать не будет.

Лицензирование делится на несколько этапов, и стадионы — это этап инфраструктуры. Нужно поддерживать ту инфраструктуру, которая есть. Если клуб не показывает установленные нормы посещаемости за целый сезон, то в следующем сезоне клуб получает от ТВ-прав немного меньше, чем те клубы, которые показали скачек качественной и количественной посещаемости. Сейчас это настолько мизерная часть от маленького контракта, что клубы это не мотивирует. Если это будут значительные денежные средства, которые клуб может либо заработать, либо потерять, то тогда они начнут работать по программе привлечения болельщиков на стадионы.

Да, в Европе прибыль во много раз больше, чем в России. Но рассматриваем в совокупности всю реформу, а она предполагает увеличение денежных средств от ТВ-прав. Если мы оставим все как есть, то менять ничего не стоит. Но если будет хоть какое-то увеличение средств от ТВ-прав, то необходимо применять те параметры и рамки, о которых мы говорим. Систему мотивации детских, тренеров, о которой говорит Федун, должен регулировать исключительно определенный орган в РФС.

Система должна быть принята на исполкоме. Этот орган должен контролировать принятые правила, по которым будут выплачиваться компенсации тренерам за подготовку молодых футболистов. И если клубы, не будут соблюдать эту принятую систему, тогда РФС имеет право не подтверждать лицензирование этим клубам. Программа может быть доработана. Если это будет сделано, с учетом желания всех футбольных органов, то, думаю, эту систему можно реализовать и поставить на рельсы в течение пяти сезонов", - цитирует Асхабадзе Sport24.
Теги: Асхабадзе Федун Спартак
Сегодня, 21:13
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№2 Написал: GPS (Сегодня, 21:22) #
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Назад просится что-ли?
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№1 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 21:17) #
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