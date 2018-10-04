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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Александр Бубнов: Семина уволят, если "Локо" проиграет в дерби ЦСКА
Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил выступление "Локомотива" в Лиге чемпионов.
"В "Локомотиве" игровой кризис, оказывающий влияние на результаты. Пока вроде об отставке Семина говорить рано, но впереди дерби с ЦСКА. Думаю, что в случае поражения от армейцев, руководство клуба всерьез задумается о его будущем.
Два поражения на старте турнира – очень плохой результат. Две подряд игры с "Порт"» покажут, на что может претендовать «Локомотив» в Лиге чемпионов. Пока что все очки уже набрали, а железнодорожники не могут даже забить. С такой игрой перспектив в еврокубках у команды нет, и даже в Лигу Европы она не попадет", - сказал Бубнов.
Sportbox
"В "Локомотиве" игровой кризис, оказывающий влияние на результаты. Пока вроде об отставке Семина говорить рано, но впереди дерби с ЦСКА. Думаю, что в случае поражения от армейцев, руководство клуба всерьез задумается о его будущем.
Два поражения на старте турнира – очень плохой результат. Две подряд игры с "Порт"» покажут, на что может претендовать «Локомотив» в Лиге чемпионов. Пока что все очки уже набрали, а железнодорожники не могут даже забить. С такой игрой перспектив в еврокубках у команды нет, и даже в Лигу Европы она не попадет", - сказал Бубнов.
Sportbox
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