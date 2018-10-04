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Александр Бубнов: Семина уволят, если "Локо" проиграет в дерби ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил выступление "Локомотива" в Лиге чемпионов.

"В "Локомотиве" игровой кризис, оказывающий влияние на результаты. Пока вроде об отставке Семина говорить рано, но впереди дерби с ЦСКА. Думаю, что в случае поражения от армейцев, руководство клуба всерьез задумается о его будущем.

Два поражения на старте турнира – очень плохой результат. Две подряд игры с "Порт"» покажут, на что может претендовать «Локомотив» в Лиге чемпионов. Пока что все очки уже набрали, а железнодорожники не могут даже забить. С такой игрой перспектив в еврокубках у команды нет, и даже в Лигу Европы она не попадет", - сказал Бубнов.

Sportbox
Теги: ЦСКА Локомотив Семин Бубнов
Сегодня, 14:52
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(2)
#9  utekay  Россия (Сегодня, 17:25)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
кони проводниц вынесут...пусть Палыч мажет лыжи.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#8  nofrills  Москва (Сегодня, 17:08)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
неужто прям так футбол любит что жить без него не может, а может кушать нечего ?
короче такие вот старперы как и везде не дают дороги молодым, а потом удивляются
где наши молодые тренеры (хотя сейчас появляются, но это не касается локо)
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#7  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 16:29)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Если нет результата и ГТ держит постоянно болельщиков в раздражении, то он должен уйти по мужски и не мучить себя, команду и болел.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#6  Spartacus1971   (Сегодня, 16:26)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Полный бред,как можно уволить тренера,который после стольких лет,сделал команду чемпионом.Если это случится,то это будет ошибкой.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#5  dimon-k   (Сегодня, 16:09)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
главное - КТО???
Регистрация: 28.04.2014 [жалоба]
#4  topdon  Ростов- на- Дону (Сегодня, 15:20)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
о-о-х, придется нам увольнять Палыча. Пуская с Лоськовым на охоту- рыбалку ходит с водочкой.
Регистрация: 6.07.2013 [жалоба]
#3  Parshin   (Сегодня, 15:10)
  • 0
  •  (2)

Впереди три очень КРУТЫХ матча и , увы, ни в одном из них не просматривается уверенность в победе, дай Бог, на ничью наиграть!
ЦСКА-Локомотив
Локомотив-Ростов
Локомотив - Порту (Португалия)
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
#2  ржд гуд  саратов (Сегодня, 15:10)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
А у них, у паровозных топ-менеджеров что, очередь из тренеров лучше Шпалыча стоит?!
Мода повальная у нас пошла - снимать ГТ во время чемпионата. К сожалению, решения принимают нефутбольные люди...
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#1  Кир Мяс   (Сегодня, 15:01)
  • +1
  •  (3)

не верю
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
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