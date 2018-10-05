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Никола Влашич признан лучшим игроком ЦСКА по итогам сентября

Болельщики ЦСКА признали Николу Влашича лучшим игроком команды в сентябре.

По итогам голосования на официальном сайте клуба, хорват набрал 44 процента голосов. Вторым стал форвард Федор Чалов, третьим - голкипер Игорь Акинфеев.

Всего в текущем сезоне футболист провел 8 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил три гола и отдал 4 передачи.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА Влашич
Сегодня, 12:45
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#1  Жорж Милославский  Липецк (Сегодня, 13:04)
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Болеет за:
«Спартак»
Никола один из лучших сейчас в нашем чемпионате....
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
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