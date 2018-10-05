Сборная Турции объявила состав на предстоящие матчи с Россией и Болгарией

Пресс-служба сборной Турции обнародовала состав национальной команды на ближайшие матчи с Россией и Боснией.Гехкан Аккан («Ризеспор»), Серкан Кырынтылы («Коньяспор»), Синан Болат («Антверпен»);Мехмет Зеки Челик («Лилль»), Шенер Озбайраклы («Фенербахче»), Чаглар Сеюнджу («Лестер»), Эртугрул Эрсой («Бурсаспор»), Каан Айхан («Фортуна»), Мерт Мюлдюр («Рапид»), Сердар Азиз («Галатасарай»), Хасан Али Калдырым («Фенербахче»);Омер Байрам («Акхисар Беледиеспор»), Дженгиз Ундер («Рома»), Юсуф Языджи («Трабзонспор»), Сердар Гюрлер («Уэска»), Махмут Текдемир («Истанбул Башакшехир»), Мехмет Топал («Фенербахче»), Окай Йокушлу («Сельта»), Ирфан Кахведжи («Истанбул Башакшехир»), Юсуф Языджи («Трабзонспор»), Огузхан Озьякуп («Бешикташ»), Окай Йокушлу («Сельта»), Таркан Сербест («Касимпаса»), Беркай Озджан («Штутгарт»);Хакан Чалханоглу («Милан»), Юнус Маллы («Вольфсбург»), Дженк Тосун («Эвертон»)? Энес Унал («Вальядолид»).Турки сыграют с Россией в рамках Лиги наций 14 октября.