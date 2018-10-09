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Евгений Кафельников: Кокорину и Мамаеву нужно поработать с психиатром

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал инциденты с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Их работодатели в клубах должны разобраться. Интересно, на какого рода шаги они способны. Им обоим нужно с психиатром работу провести", - цитирует Кафельникова "Спорт-Экспресс".
Теги: Кафельников Кокорин Мамаев
Сегодня, 18:21
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(4)
#8  narvaspy  Narva,Эстляндская губерния России (Сегодня, 19:51)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Пипец, кому- кому , но не отцу малолетней шалавы-наркоманки давать советы по исправлению этих отморозков. В зеркало посмотрись, чучело.
З.Ы. мУдератор, давай опять блокируй аккаунт...
Регистрация: 14.03.2009 [жалоба]
#7  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 19:33)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Клиническим дебилам бесполезно работать с психиатром... доказано жизнью.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#6  ythe  Ё-бург (Сегодня, 19:14)
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Болеет за:
«Спартак»
скоро, надеюсь, с ними поработают "психиатры" в определенных местах


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#5  vitalii  moldova (Сегодня, 19:14)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
поздно!!
Регистрация: 28.12.2009 [жалоба]
#4  cska1971  Москва (Сегодня, 19:11)
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  •  (2)

Им нужно на тяжёлой низкооплачиваемой работе поработать. Никакой психиатр не понадобится.
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#3  перс  Ростов на Дону (Сегодня, 18:48)
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Болеет за:
«Ростов»
Ну да ещё и психиатора отпи..дить для коллекции
Регистрация: 9.11.2013 [жалоба]
#2  zenitchik123   (Сегодня, 18:25)
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Кафель бы гармонично мог дополнить их дуэт до трио
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#1  AlexDelPiero  Выборг (Сегодня, 18:23)
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Тебе с ними, придурошый
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
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