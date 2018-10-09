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"Краснодар" обратился в РФС с заявлением о расторжении контракта с Мамаевым

Председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов заявил, что "Краснодар" обратился в организацию с заявлением о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.

"В палату по разрешению споров РФС поступило заявление от "Краснодара" в отношении расторжения контракта с футболистом Павлом Мамаевым. В соответствии с регламентом мы должны рассмотреть это дело в течение 30 дней, но, я думаю, мы соберёмся пораньше. От "Зенита" подобных заявлений не поступало", - цитирует Березова "Чемпионат.сом"

Ранее стало известно, что 8 октября в одной из кофеен Москвы Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака. Позже появилась информация, что футболисты стали участниками ещё одного конфликта незадолго до событий в московском кафе. За два часа до драки футболисты и их друзья вышли из столичного стриптиз-клуба и начали пинать машины, находившиеся на парковке. Как и в ситуации в кафе, нашёлся человек, сделавший молодым людям замечание. По данным источника, в ответ компания напала на мужчину и нанесла ему несколько ударов по голове. В результате он был доставлен в реанимацию с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.
Теги: Краснодар Мамаев
Сегодня, 18:34
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#24  ckorp  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:51)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
SPV 77, ну а чего мяться-то: Мамаев и футболистом-то хорошим не был никогда, а на Кокорина, дурня можно было расчитывать, да и играл он явно получше Мамаева. Теперь замену искать нужно. Спартак, вон, особо вообще не выбирал-подобрал ненужного любителя травы и ничего.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#23  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 19:51)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV 77
А Зенит если не поступит так же опозорится и опустится ниже плинтуса

зенит-то поступит, а вот вы - подберете... вам не привыкать...


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#22  Игорь футболист  г.Самара (Сегодня, 19:44)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: ckorp
дурней отводят внимание от чего-то более важного.


что может быть примечательней- рухнувший мост на Транссибе или самоуничтожение боеприпасов в Украине. Ну не очередное сватовство же России и ПАСЕ ))


--------------------
Не берегете вы себя Юрий Венидиктович, все о футболе России думаете.
Регистрация: 21.09.2010 [жалоба]
#21  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:43)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Седой
Галицкий-молодец, не мнется

прям как тогда, когда вам чемпионство за два тура уступил, золотой человек, отличная академия и пусть в лч победы добывают легионеры и 4 паспорта, главное в сми напишут


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#20  SPV 77  Брянск (Сегодня, 19:42)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
А Зенит если не поступит так же опозорится и опустится ниже плинтуса
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#19  Седой  Россия (Сегодня, 19:38)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Галицкий-молодец, не мнется


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#18  ckorp  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:29)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Знаете, может, скажу крамольную вещь, учитывая нынешний психоз в отношении этих двух индивидумов (новость последних двух дней ВЕЗДЕ, как будто других нет), но скорость вываливания в прессу негатива об этих 2 чудаках слишком подозрительна, как будто кто-то ждал подходящей выходки этих даунов и дал команду валить все в кучу. Такое впечатление, что с помощью выходок этих дурней отводят внимание от чего-то более важного.
Ну, или, эти 2 рептилоида совсем съехали с катушек, что совсем уж глупо с их стороны.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#17  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 19:25)
  • +1
  •  (1)

diego milito 22,
я думаю что все все знают.иначе бы ничего не было бы!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#16  Черный Лис   (Сегодня, 19:09)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Riders1990
Скажем,что употребление кокаина себе во вред и нанесение телесных побоев другим людям,немного разные вещи)

Это ты на суде-тройке бы объяснял smirk

Цитата: Zamba
подумаешь нацистов готовились встречать, честь и совесть нации, про коррупцию я молчу

Их признали виновными только в хищении социалистической собственности. По нынешним временам, учитывая КТО сейчас владеет Спартаком, это даже не преступление, а так, клубная традиция...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#15  Колян Безмолвный   (Сегодня, 19:07)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
и начали пинать машины, находившиеся на парковке

Выговор!Строгий выговор!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#14  diego milito 22   (Сегодня, 19:06)
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бегут впереди паровоза, или впереди телеги. Никто не знает подробностей, а они уже рвать контракт собрались.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#13  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:06)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Черный Лис
Они разве побили чиновника?

подумаешь нацистов готовились встречать, честь и совесть нации, про коррупцию я молчу


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#12  Riders1990  bunker (Сегодня, 19:03)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Цитата: Riders1990
В Сибирь лес валить при лучших раскладах.Там бы и в футбол играли бы и радовались,что живы)

Ну, скажем, Еременко тогда бы валил лес вместе с Кокой blush

Скажем,что употребление кокаина себе во вред и нанесение телесных побоев другим людям,немного разные вещи)


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#11  Черный Лис   (Сегодня, 19:02)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Zamba
а как же старостины?

Они разве побили чиновника?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#10  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:56)
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Черный Лис
При отце народов такого происшествия произойти не могло в принципе

а как же старостины?


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#9  Черный Лис   (Сегодня, 18:55)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Riders1990
В Сибирь лес валить при лучших раскладах.Там бы и в футбол играли бы и радовались,что живы)

Ну, скажем, Еременко тогда бы валил лес вместе с Кокой blush
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#8  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 18:53)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: styh
Цитата: Черный Лис
Цитата: anonymous
а Зенит что? накажет штрафом и 2 матча в дубле?

Надеюсь что дело обойдется штрафом за ущерб репутации клуба. Любителей "жестоко наказывать" и так уже слишком много развелось.

А как бы наказали при отце народов? Ась??

Чего ты "аськаешь"? В гугле забанили? Интересно - так посмотри, даже для таких как ты история футбола не закрыта!
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#7  Riders1990  bunker (Сегодня, 18:52)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: styh
Цитата: Черный Лис
Цитата: anonymous
а Зенит что? накажет штрафом и 2 матча в дубле?

Надеюсь что дело обойдется штрафом за ущерб репутации клуба. Любителей "жестоко наказывать" и так уже слишком много развелось.

А как бы наказали при отце народов? Ась??

В Сибирь лес валить при лучших раскладах.Там бы и в футбол играли бы и радовались,что живы)


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#6  Черный Лис   (Сегодня, 18:52)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: styh
А как бы наказали при отце народов? Ась??

При отце народов такого происшествия произойти не могло в принципе smirk
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#5  styh  Советский Союз (Сегодня, 18:49)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Черный Лис
Цитата: anonymous
а Зенит что? накажет штрафом и 2 матча в дубле?

Надеюсь что дело обойдется штрафом за ущерб репутации клуба. Любителей "жестоко наказывать" и так уже слишком много развелось.

А как бы наказали при отце народов? Ась??


--------------------
Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#4  Черный Лис   (Сегодня, 18:44)
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anonymous
а Зенит что? накажет штрафом и 2 матча в дубле?

Надеюсь что дело обойдется штрафом за ущерб репутации клуба. Любителей "жестоко наказывать" и так уже слишком много развелось.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#3  anonymous   (Сегодня, 18:41)
  • +4
  •  (6)

Цитата: Lord
Цитата: anonymous
а Зенит что? накажет штрафом и 2 матча в дубле?

Там сложнее Кокоша подороже будет. Просто от актива, пусть и такого сложно отказаться. С другой стороны имидж Клуба и Газпрома важнее по мне. Думают видать, но первый пошел, что уже неплохо....

да нет, тут всё зависит от руководства, Галицкий такое от любого игрока не потерпит, в Зените другого мнения
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#2  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 18:39)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: anonymous
а Зенит что? накажет штрафом и 2 матча в дубле?

Там сложнее Кокоша подороже будет. Просто от актива, пусть и такого сложно отказаться. С другой стороны имидж Клуба и Газпрома важнее по мне. Думают видать, но первый пошел, что уже неплохо....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#1  anonymous   (Сегодня, 18:37)
  • +2
  •  (4)

а Зенит что? накажет штрафом и 2 матча в дубле?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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