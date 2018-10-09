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Михаил Дегтярёв: Кокорин и Мамаев должны быть пожизненно дисквалифицированы за расизм

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв прокомментировал инцидент с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

"Поведение футболистов вопиющее. Подобные выходки должны пресекаться. Дело может быть переквалифицировано на статью о хулиганстве, и соответственно, все кто в этом деле замешан: Кокорин, Мамаев и их сообщники, должны быть наказаны. Наказание должно быть неотвратимым.

Вероятные расистские высказывания — отягчающее обстоятельство для спортсменов. Только что отгремел ЧМ по футболу, главный лозунг ФИФА "Стоп расизм". Спасибо болельщикам, волонтерам, организаторам — никаких ксенофобских настроений и в помине не было на трибунах и фанзонах.

А наши футболисты, как сегодня следует из комментариев адвоката потерпевших, выкрикивали расистские лозунги. Спортсмены, допускающие подобные высказывания, должны быть пожизненно дисквалифицированы. Наказание за расизм и ксенофобию должно быть по линии спортивных организаций. Футболисты опозорили честь страны, позорят честь своих клубов, они позорят честь сборной России. Подраться любой может, всякое бывает, а вот унижать человека за разрез глаз — это вопиющий случай, требующий наказания. Спортивная общественность здесь должна занять единственную возможную взрослую позицию по отношению к Мамаеву и к Кокорину — дисквалификацию.

Дело не должно быть спущено на тормозах, это может нанести ущерб имиджу всей страны, всего российского футбола", — цитирует Дегтярева "Чемпионат.сом".
Теги: Дегтярев Кокорин Мамаев
Сегодня, 21:04
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26
(6)
#26  Dvenyatin_Druz_  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:32)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Урфин,
Сам ухуеваю, целый день об этом говорят,по всем каналам, а то что бензин по 50 только по радио один раз сказали и на заправках видно (пока не на всех), а нет по телевизору ещё про лося спасенного сказали.
Регистрация: 2.09.2015 [жалоба]
#25  Barmaley   (Сегодня, 22:31)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: sanyapytilin
Ребята, конечно, деграданты конкретные, но сколько сразу судей нашлось...
Нужно решать по факту и составу содеянного...а не притягивать писю к носу

По факту им обоим нужен нарколог-психиатр. Следующим будет разбитое Бэнтли с массовой гибелью ни в чем не повинных граждан. Пусть играют на первенство ЛТП. Сами они уже не осознают степень и глубину своего заболевания, как все алкаголики.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#24  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:26)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Dvenyatin_Druz_
Цитата: Александр Иванов
Честно говоря я не понимаю всей это либерастии. Я не расист, но если человек пренебрежительно относится к какой-либо национальности или расе, то почему нет? ну не нравится ему вот такой разрез глаз и он это говорит! Ну скажи ты ему, что у него нос картошкой и вопрос исчерпан. Будто вот русские всем нравятся. Про какой расизм речь вообще, если русских ненавидят во всём мире))) Где либерасты все эти, придумавшие правила приличия и прочее? Человек уже не может свою позицию даже высказать - докатились. Пидаров уважай, лесбух уважай! Давайте ещё и педофилов с зоофилами уважим! Ну а что: тоже люди, тоже право имеют! В Омерике ж вон деду разрешили в жёны 12-летнюю девочку взять, потому что она согласна. А это, господа, не педофилия! Когда объект согласен - это супружество, и покуй, что ей 12 и она вообще не вдупляет, что за леденец ей обещал после свадьбы 70-летний гандон на таблетках!

Омерику не трошь!!!!!Мы вон сельское хозяйство наладили, так путин сказал (и точка), а ты про леденцы какие то, а что гандон вдупляет, так это не про нас у нас вон ВВП растёт и пенсионеры по 46 т получают. Крамолу гонишь, на кол тебя. (Вот так и живем)

Мы ж не про ВВП и В.В.П говорим, а про расизм и прочую хрень)
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#23  Урфин  СПб (Сегодня, 22:23)
  • 0
  •  (2)

по ходу,в конец уже все ипанулись.
самое время гaвноедам с охотного ряда отменять пенсии в принципе,а шойге брать киев танковой атакой сходу.
никому будет не до этого – все будут обсуждать,не отвесил ли мамай,помимо прочего,поджопник проводнице в сапсане,и какого цвета пояс по ушу был у китайца-взяточника.
Регистрация: 21.09.2008 [жалоба]
#22  Сержант  КМВ (Сегодня, 22:22)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Вероятные расистские высказывания — отягчающее обстоятельство

никто не должен говорить о расизме и наказание за него,пока факт не доказан.тем более официальное лицо.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
#21  Dvenyatin_Druz_  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:20)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Александр Иванов
Честно говоря я не понимаю всей это либерастии. Я не расист, но если человек пренебрежительно относится к какой-либо национальности или расе, то почему нет? ну не нравится ему вот такой разрез глаз и он это говорит! Ну скажи ты ему, что у него нос картошкой и вопрос исчерпан. Будто вот русские всем нравятся. Про какой расизм речь вообще, если русских ненавидят во всём мире))) Где либерасты все эти, придумавшие правила приличия и прочее? Человек уже не может свою позицию даже высказать - докатились. Пидаров уважай, лесбух уважай! Давайте ещё и педофилов с зоофилами уважим! Ну а что: тоже люди, тоже право имеют! В Омерике ж вон деду разрешили в жёны 12-летнюю девочку взять, потому что она согласна. А это, господа, не педофилия! Когда объект согласен - это супружество, и покуй, что ей 12 и она вообще не вдупляет, что за леденец ей обещал после свадьбы 70-летний гандон на таблетках!

Омерику не трошь!!!!!Мы вон сельское хозяйство наладили, так путин сказал (и точка), а ты про леденцы какие то, а что гандон вдупляет, так это не про нас у нас вон ВВП растёт и пенсионеры по 46 т получают. Крамолу гонишь, на кол тебя. (Вот так и живем)
Регистрация: 2.09.2015 [жалоба]
#20  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:17)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Победоносный Зенит
А что доказан факт расизма?

Да если даже и доказан, то что? Ой, оскорбился ускоглазишко несчастный. И на что? На то, что у него на самом деле узкие глаза! Как можно обижаться на факты или правду, я не понимаю. Негры обижаются на "чёрных", хотя они явно не белые и даже не жёлтые или красные. Ну назови белого бледнолицым и что?! Он обидится что ли? Есть же всё-таки люди...
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#19  Barmaley   (Сегодня, 22:15)
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: бородач
Какой расизм дядя?? ты ещё им измену Родине припиши---пьяная молодежь, была, есть и будет - просто епанатиками,ибо сами не ведают,что творят ---но чиновник то адекватный .если пост такой занимает,чего не знает,истину-- "не буди,лиха,пока тихо" - встал бы и ушел в другую кафешку, куй на руль --надо свой вес показать, департаменский паренек,не последний куй в московской толпе--вот и схлопотал табуреткой в рыло...

Ты сам -то понял что сказал? Человек пришел, заказал кофе и пьет, никого не трогает. С какого перепугу он должен все бросить и ломиться в другое кафе? Тем более на корейца писюн поднялии. Они бойцы покруче чеченцев даже. Пусть радуется что их всего двое было там.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#18  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 22:11)
  • 0
  •  (2)
online

Победоносный Зенит,
я думаю да. такие черти иначесебя вести не могут!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#17  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:09)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
А что доказан факт расизма?


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#16  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:08)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Честно говоря я не понимаю всей это либерастии. Я не расист, но если человек пренебрежительно относится к какой-либо национальности или расе, то почему нет? ну не нравится ему вот такой разрез глаз и он это говорит! Ну скажи ты ему, что у него нос картошкой и вопрос исчерпан. Будто вот русские всем нравятся. Про какой расизм речь вообще, если русских ненавидят во всём мире))) Где либерасты все эти, придумавшие правила приличия и прочее? Человек уже не может свою позицию даже высказать - докатились. Пидаров уважай, лесбух уважай! Давайте ещё и педофилов с зоофилами уважим! Ну а что: тоже люди, тоже право имеют! В Омерике ж вон деду разрешили в жёны 12-летнюю девочку взять, потому что она согласна. А это, господа, не педофилия! Когда объект согласен - это супружество, и покуй, что ей 12 и она вообще не вдупляет, что за леденец ей обещал после свадьбы 70-летний гандон на таблетках!
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#15  diego milito 22   (Сегодня, 22:03)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Человек года, вернее, человеки года; журнал "Time" остановил свой выбор на Павле Мамаеве и Александре Кокорине.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#14  Dvenyatin_Druz_  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:55)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: малкавиан
да успокойтесь, хватит.
стул, доставленный на допрос, уже дал признательные показания и взял всю вину на себя.

Опять стул, опять всё на себя:
"Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом". При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при Путине! Как я сидел при Путине!"
Регистрация: 2.09.2015 [жалоба]
#13  ckorp  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:49)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Ну на конец-то: под вечер стало уже намного больше нормальных комментов: насытились однобокой раздутой информацией.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#12  бородач  счётная палата (Сегодня, 21:37)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Динамо» М
Какой расизм дядя?? ты ещё им измену Родине припиши---пьяная молодежь, была, есть и будет - просто епанатиками,ибо сами не ведают,что творят ---но чиновник то адекватный .если пост такой занимает,чего не знает,истину-- "не буди,лиха,пока тихо" - встал бы и ушел в другую кафешку, куй на руль --надо свой вес показать, департаменский паренек,не последний куй в московской толпе--вот и схлопотал табуреткой в рыло...


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#11  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 21:32)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Подраться любой может

То, что, по крайней мере, я видел на двух видео, к разряду "подраться" плохо подходит. Скорее - избить...


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#10  Dvenyatin_Druz_  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:31)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Он ничего не знал.
Он не знал, что такое плохо. Не знал, что такое хорошо. Он что-то помнил.
А отец и мать уже умерли... Ему не повторяли.
Ему не повторяли, что нельзя чужое называть своим.
Не знал, кто у него был в роду. Совершенно не знал истории своей и своих.
Гордился чем-то. Не знал чем.
Ибо то, чем гордился, нельзя было показать.
Ничего не мог спеть. Не знал слов.
Хлопал, когда все хлопали.
Чувствовал, что нравится.
Не мог объяснить.
Не мог объяснить, так как никто не спрашивал.
Не то что поступить, а рассказать, что такое честно, не мог и не знал, что есть нечестно.
Что есть нечестно?
А что есть честно?
Нельзя лишь то, за что сажают.
Но сажают не каждый день и не каждого.
Бывает, долго не сажают, - значит, можно.
Неясная ворочалась злоба на то, что местно.
Ну, сорвал злобу на ком-то. Не знал стихов, книжек.
Так - кое-что из песен, из передач.
Вся эрудиция из "Мира животных" и "Клуба путешествий".
Дружба?
Да.
Дружба
Заменяет все.
Ты меня уважаешь? Горячие руки.
Колючие, вонючие поцелуи.
Пять - десять - сто - тысячу раз предавали, подвергшись незначительному давлению, подчиняясь и раскалываясь мгновенно.
Да и что там было предавать?
Для чего так дружить?
Постепенно потерял смысл дружбы.
Остались поцелуи, копейки остались.
Остались копейки.
От дружбы.
Не знал новостей.
Газет.
Театров не знал.
Никто не приглашал.
Да и не слышал, чтоб кто-то рассказывал.
Не знал преданности.
Грязную постель и не называл любовью.
Он даже не знал, на что способен. Что думает по какому-то поводу.
Регистрация: 2.09.2015 [жалоба]
#9  sanyapytilin   (Сегодня, 21:29)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Ребята, конечно, деграданты конкретные, но сколько сразу судей нашлось...
Нужно решать по факту и составу содеянного...а не притягивать писю к носу


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#8  ajax101  Москва (Сегодня, 21:21)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Несправедливо. Пусть отсидят два года за хулиганку и играют!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#7  Skyline  СПБ (Сегодня, 21:19)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
чего уж мелочится. давайте сразу танками их раздавим?


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#6  игра  г. Москва (Сегодня, 21:18)
  • -3
  •  (9)
online

Родина рождать хотела умных людей, а писта рожает идиотов. Больше коту сказать нечего этому департаменту
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
#5  bymer  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:13)
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
ДА ЭТО ДВОЙНИКИ БЫЛИ, У ПУТИНА ИХ ДО Ж*ПЫ, ПОЧЕМУ У ЭТИХ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ)
Регистрация: 13.02.2008 [жалоба]
#4  Старый маразматик  г .ГЛУПОВ (Сегодня, 21:12)
  • 0
  •  (4)

Цитата: AlexDelPiero
Вас бы самих всех засудить к чертям, вылезли пиариться белые и пушистые слуги народа. Устроили холивар по тв и в СМИ. Сами пидоры такие же

А может быть и покруче(это насчет пидоров)
Регистрация: 23.11.2007 [жалоба]
#3  Фонтанка  Питер (Сегодня, 21:12)
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Я вот тоже против расизма : ненавижу чиновников, которые воруют у меня мои деньги и здоровье. Ненавижу властную верхушку, которая разворовала страну до обнищания трети населения.


--------------------
- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
#2  малкавиан  Санта-Моника (Сегодня, 21:09)
  • +7
  •  (7)

да успокойтесь, хватит.
стул, доставленный на допрос, уже дал признательные показания и взял всю вину на себя.


--------------------
в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011 [жалоба]
#1  AlexDelPiero  Выборг (Сегодня, 21:07)
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Вас бы самих всех засудить к чертям, вылезли пиариться белые и пушистые слуги народа. Устроили холивар по тв и в СМИ. Сами пидоры такие же
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
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