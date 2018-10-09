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Уфа Анжи
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Михаил Дегтярёв: Кокорин и Мамаев должны быть пожизненно дисквалифицированы за расизм
Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв прокомментировал инцидент с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
"Поведение футболистов вопиющее. Подобные выходки должны пресекаться. Дело может быть переквалифицировано на статью о хулиганстве, и соответственно, все кто в этом деле замешан: Кокорин, Мамаев и их сообщники, должны быть наказаны. Наказание должно быть неотвратимым.
Вероятные расистские высказывания — отягчающее обстоятельство для спортсменов. Только что отгремел ЧМ по футболу, главный лозунг ФИФА "Стоп расизм". Спасибо болельщикам, волонтерам, организаторам — никаких ксенофобских настроений и в помине не было на трибунах и фанзонах.
А наши футболисты, как сегодня следует из комментариев адвоката потерпевших, выкрикивали расистские лозунги. Спортсмены, допускающие подобные высказывания, должны быть пожизненно дисквалифицированы. Наказание за расизм и ксенофобию должно быть по линии спортивных организаций. Футболисты опозорили честь страны, позорят честь своих клубов, они позорят честь сборной России. Подраться любой может, всякое бывает, а вот унижать человека за разрез глаз — это вопиющий случай, требующий наказания. Спортивная общественность здесь должна занять единственную возможную взрослую позицию по отношению к Мамаеву и к Кокорину — дисквалификацию.
Дело не должно быть спущено на тормозах, это может нанести ущерб имиджу всей страны, всего российского футбола", — цитирует Дегтярева "Чемпионат.сом".
"Поведение футболистов вопиющее. Подобные выходки должны пресекаться. Дело может быть переквалифицировано на статью о хулиганстве, и соответственно, все кто в этом деле замешан: Кокорин, Мамаев и их сообщники, должны быть наказаны. Наказание должно быть неотвратимым.
Вероятные расистские высказывания — отягчающее обстоятельство для спортсменов. Только что отгремел ЧМ по футболу, главный лозунг ФИФА "Стоп расизм". Спасибо болельщикам, волонтерам, организаторам — никаких ксенофобских настроений и в помине не было на трибунах и фанзонах.
А наши футболисты, как сегодня следует из комментариев адвоката потерпевших, выкрикивали расистские лозунги. Спортсмены, допускающие подобные высказывания, должны быть пожизненно дисквалифицированы. Наказание за расизм и ксенофобию должно быть по линии спортивных организаций. Футболисты опозорили честь страны, позорят честь своих клубов, они позорят честь сборной России. Подраться любой может, всякое бывает, а вот унижать человека за разрез глаз — это вопиющий случай, требующий наказания. Спортивная общественность здесь должна занять единственную возможную взрослую позицию по отношению к Мамаеву и к Кокорину — дисквалификацию.
Дело не должно быть спущено на тормозах, это может нанести ущерб имиджу всей страны, всего российского футбола", — цитирует Дегтярева "Чемпионат.сом".
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