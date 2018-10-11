"Нас очень жестко оскорбили, и мы сорвались" - Павел Мамаев дал первый комментарий после драк

Хавбек "Краснодара" Павел Мамаев, который накануне вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным был задержан на 48 часов по обвинению в избиении двух человек, заявил, что ему очень стыдно."Я переживаю, как там теперь моя жена и дети. Зря мы полезли в эту драку, конечно. Очень стыдно перед всеми — и командой, и потерпевшими людьми. Но мы бы просто так не сорвались. Нас довольно жестко оскорбили.Просто все так совпало. Накануне много тренировок было, в поезде тоже не спали же, потом это пиво… Я очень надеюсь, что все разрешится, и я смогу и дальше играть в футбол", — сказал Мамаев.