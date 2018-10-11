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"Нас очень жестко оскорбили, и мы сорвались" - Павел Мамаев дал первый комментарий после драк

Хавбек "Краснодара" Павел Мамаев, который накануне вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным был задержан на 48 часов по обвинению в избиении двух человек, заявил, что ему очень стыдно.

"Я переживаю, как там теперь моя жена и дети. Зря мы полезли в эту драку, конечно. Очень стыдно перед всеми — и командой, и потерпевшими людьми. Но мы бы просто так не сорвались. Нас довольно жестко оскорбили.

Просто все так совпало. Накануне много тренировок было, в поезде тоже не спали же, потом это пиво… Я очень надеюсь, что все разрешится, и я смогу и дальше играть в футбол", — сказал Мамаев.

"Комсомольская правда"
Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 15:53
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14
(6)
#14  Батька   (Сегодня, 16:26)
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online

Цитата: Skyline
Они заслуживают наказания. Но хоть убейте, не верю я что пострадавшие ничего им не говорили

не ну что ты скажешь ... сам подумай сидишь в машине утро раннее ждешь своего руководителя вдруг к тебе какая то пьяная баба лезет в тачку ... куча мужиков вокруг выпивших скачут ... ясное дело что то сказал типа уйдите, отвалите ... они матом и он тоже ... понятно слова какие то были .... но накуя 5-ром бить ногами лежачего ? добивать ... потом через час в кафе стулом КИТАЙЦА , тоже что то сказал ... что теперь за слова - просьбы вести себя нормально надо стулом бить ???
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#13  ale  Вятка (Сегодня, 16:23)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: imaginary
Цитата: нетрал
у кого то он вызывает жалость?

вызывает в том плане, что у нас падают ракеты, пилят миллиарды, убивают следователей, в виновные в зимней вишне определяют пожарных

а вся медиамашина и вся страна сорвалась на этих двоих

+100500.эти два накосячили, при этом вокруг ужас что творится


--------------------
Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
#12  imaginary   (Сегодня, 16:17)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: нетрал
у кого то он вызывает жалость?

вызывает в том плане, что у нас падают ракеты, пилят миллиарды, убивают следователей, в виновные в зимней вишне определяют пожарных

а вся медиамашина и вся страна сорвалась на этих двоих
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#11  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 16:11)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нет жалости и сожеления к этим двум ушлепкам. Что-то на допросе видео сожеления о содеяном в груповом приступлении по лицу не видно, а вот ухмылка заметна над нами простыми людьми.
Теперь оба гаденыша извиваются перед наказанием как земные твари.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#10  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 16:08)
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Расплакался, о жене и детях вспомнил, бедненький, раньше надо было думать. Ты страну опозорил вместе с дружком, теперь наберись мужества и ответь как мужик. Или смелости и геройства хватает только толпой одного ногами избивать, а его жену и детей тебе не жалко?
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#9  Гастэряну   (Сегодня, 16:07)
  • +4
  •  (6)
online

Диагноз - Охуел
Причины заболевания - стресс и нагрузки.
Хорошо что шахтеры например не подвержены стрессу и нагрузкам, поэтому и не охуевают.
А у мажоров это профессиональное заболевание.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#8  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 16:05)
  • 0
  •  (2)

werty1001,
согласен !это беспредел!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#7  ЕРЖ   (Сегодня, 16:04)
  • -1
  •  (5)

Тогда - оскорбили, теперь в камере - обидят. По кругу и неоднократно


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Если в кране нет воды, то Тюмень идет вперед!
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#6  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 16:03)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Будешь ты Паша играть в футбол, но походу уже с детьми своими на площадке.
Тебе бы ща подумать, как все бабки обратно Краснодару не отдать, за пивасик...я думаю это будет самое дорогое пиво как минимум в России
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#5  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 16:02)
  • +3
  •  (7)

По одним твоим тату можно сказать, что ты дебил.Что ты будешь отвечать детям и внукам на вопрос о синей , провисшей в старости кохе.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#4  werty1001  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:02)
  • +9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Я конечно далек от уличных разборок, но драка в моем понимании это когда силы примерно равны, а если пять человек пинают одного это уже что-то иное.
Регистрация: 7.06.2007 [жалоба]
#3  qbbq12q  Пенза (Сегодня, 16:00)
  • +1
  •  (3)
online

Я Павла не осуждаю. Но все мы граждане и должны нести ответ за свои поступки.
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
#2  Skyline  СПБ (Сегодня, 15:59)
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Они заслуживают наказания. Но хоть убейте, не верю я что пострадавшие ничего им не говорили


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#1  нетрал   (Сегодня, 15:56)
  • +10
  •  (20)
online
Болеет за:
«Зенит»
у кого то он вызывает жалость?
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
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