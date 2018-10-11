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Обвинение: Мамаев может скрыться от следствия

Следователь по делу полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева в ходе судебного заседания попросил заключить футболиста под стражу.

"Преступления совершены с особой жестокостью и цинизмом группой лиц. Мамаев несёт общественную опасностью и обладает рядом средств, чтобы скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей. Сейчас на свободе находится как минимум один соучастник. Следствие просит суд заключить Павла Мамаева под стражу", - передает слова следователя "Чемпионат.сом".
Теги: Мамаев
Сегодня, 21:53
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29
(5)
#29  Leoleg   (Сегодня, 22:53)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: waldemar
КОТОРЫЕ нажравшись ходят людей избивают калечат АУ очнитесь.

так у нас страна такая, это нормально, на бытовом уровне это все обычное дело, когда это делают обычные люди, без миллионов за душой
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#28  waldemar  воронеж (Сегодня, 22:47)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Leoleg
Общество озлоблено сейчас, реформами, постояннной гонкой за благосостоянием, сосед такую-то тачку купил и такую-то тачку отлюбил. Зависть, черная, но власти нужно искать выходы, вот и будет подобное, пусть все выместят свою злость и обиду на этих нуворишей и других нуворишей оставят в покое пока. В России нет правосудия, есть система
Какие реформы зависть доходы обиды итд тут за двух плюс минус 5 ИДИОТАХ КОТОРЫЕ нажравшись ходят людей избивают калечат АУ очнитесь.
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
#27  Leoleg   (Сегодня, 22:39)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
А причина такого, конечно же оглупление общества и народа. Люди перестали мыслить самостоятельно, без подначек со всех сторон.

Кто хоть мои комменты то удаляет. smile
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#26  Бак Лан  Бутырка (Сегодня, 22:36)
  • +3
  •  (3)
online

Цитата: acetophenon
Москва - криминальная столица России.

Причем криминал традиционно приезжает из Питера. Может быть этих, из питера. прямо с вокзала по камерам распихивать? Явно толк будет


--------------------
Не езжайте, гомики, в центр побухать. Там в СИЗО голубеньких любят нагибать
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#25  Leoleg   (Сегодня, 22:34)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Общество озлоблено сейчас, реформами, постояннной гонкой за благосостоянием, сосед такую-то тачку купил и такую-то тачку отлюбил. Зависть, черная, но власти нужно искать выходы, вот и будет подобное, пусть все выместят свою злость и обиду на этих нуворишей и других нуворишей оставят в покое пока. В России нет правосудия, есть система
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#24  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 22:31)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Москва - криминальная столица России.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#23  Leoleg   (Сегодня, 22:23)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Agasphere
По-всякому бывало на моей долгой памяти. Во время ЧМ-2018 вот вовсе ходили все улыбчивые

уже прогресс bowtie
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#22  realist12   (Сегодня, 22:22)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
Цитата: yuri
Цитата: realist12
Ну допустим с травматами бродят, не только хачи и не только в столице. Однако это не дает права футболистам бить людей на стоянках и кафе и кстати не только футболистам.

Тонкий момент. Людей не надо бить, но ..сами продолжите мысль кота.

Их просто не надо бить, без но... А тех кто борзеет от безнаказанности и вседозволенности надо учить А тех кто после не первого залета не понимает, что нельзя себя вести в обществе по скотски, надо учить жестко, не смотря на то футболисты они, хоккеисты, артисты или просто слесаря.
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
#21  Бак Лан  Бутырка (Сегодня, 22:20)
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: Черный Лис
Ебать, по столице топы хачей бродят с травматами

Только новостей о том, что толпа хачей отправила в больницу двух человек - нет. А вот что толпа пьяных обколотых гомосеков-запитерастов укатала человека на работе и разнесла пол-кафе поутру ни с того ни с сего, избив посетителей - есть.
Мало посадиле, есть один сортирный зоопарк в одном северном городе, где, кстати, хачей с травматами и побольше - там еще много по кому тюряга плачет. Например по любителю бухим без прав, отнятых за пьянку, разъезжать. Он еще никуда не попадает, в кресты например никак не попадет

Цитата: Agasphere
...а вдоль дороги полицаи с АКМ-ами стоят -- и тишина!

Сказки затопленого Лукоморья, том первый


--------------------
Не езжайте, гомики, в центр побухать. Там в СИЗО голубеньких любят нагибать
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#20  Agasphere  Москва (Сегодня, 22:18)
  • +1
  •  (1)

Цитата: Leoleg
Ты должен помнить время, когда они с калашами по улицам ходили, в магазины заходили, калаш наперевес, и пальчик на предохранителе

Цитата: Черный Лис
Шо, у вас на Москве и такое есть?

По-всякому бывало на моей долгой памяти. Во время ЧМ-2018 вот вовсе ходили все улыбчивые. bowtie
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#19  Marlboro  Москва (Сегодня, 22:18)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Без этих халявных денег, они два никчемных куска овна.


--------------------
Зениту - Слава ! Вперьееееть - Зенииить !
p.s. Почему болельщики зенита - стукачи?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#18  Leoleg   (Сегодня, 22:17)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Agasphere
а вдоль дороги полицаи с АКМ-ами стоят -- и тишина!

Ты должен помнить то время, когда реально менты с калашами по улицам ходили, по рынкам , магазинам, пальчик на предохранителе и морда кирпичем.
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#17  yuri  спб (Сегодня, 22:15)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: realist12
Ну допустим с травматами бродят, не только хачи и не только в столице. Однако это не дает права футболистам бить людей на стоянках и кафе и кстати не только футболистам.

Тонкий момент. Людей не надо бить, но ..сами продолжите мысль кота.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#16  Leoleg   (Сегодня, 22:14)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Agasphere
а вдоль дороги полицаи с АКМ-ами стоят -- и тишина!

Ты должен помнить время, когда они с калашами по улицам ходили, в магазины заходили, калаш наперевес, и пальчик на предохранителе
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#15  Черный Лис   (Сегодня, 22:14)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Agasphere
а вдоль дороги полицаи с АКМ-ами стоят

Шо, у вас на Москве и такое есть?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#14  realist12   (Сегодня, 22:08)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Рубин»
Цитата: Черный Лис
Ебать, по столице топы хачей бродят с травматами, а у этих футболист убийца-рецидивист, опасный для общества...Где спрашивается, дно?

Ну допустим с травматами бродят, не только хачи и не только в столице. Однако это не дает права футболистам бить людей на стоянках и кафе и кстати не только футболистам.
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
#13  Agasphere  Москва (Сегодня, 22:07)
  • +2
  •  (6)

Цитата: Черный Лис
Ебать, по столице топы хачей бродят с травматами,

...а вдоль дороги полицаи с АКМ-ами стоят -- и тишина! scream
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#12  Charodei  Борзя (Сегодня, 22:05)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
plast,
В прямом эфире.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#11  Makc33   (Сегодня, 22:05)
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: metis
А вот этого не жалко.

Потому что он в Краснодаре играет?
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#10  Charodei  Борзя (Сегодня, 22:04)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Этот может.Тюрьмы боится,как черт ладана.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#9  GPS   (Сегодня, 22:04)
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: plast
где подтверждение?

В Тверском суде.


Судья Гордеев в своем постановлении отметил, что роль Мамаева в происшествиях была активной, а свои действия он сопровождал угрозами, а более мягкие, чем стража, меры пресечения не гарантируют, что он будет вести себя надлежащим образом.
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#8  zenitchik123   (Сегодня, 22:03)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Черный Лис
Ебать, по столице топы хачей бродят с травматами, а у этих футболист убийца-рецидивист, опасный для общества

это стандартная формулировка от следователя:
несёт общественную опасностью и обладает рядом средств, чтобы скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей
для того, чтоб закрыть, а не под подписку выпустить...и это правильно. Нужно чтоб прочувствовали немного, всё равно условняком отделаются
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#7  metis  Riga (Сегодня, 22:03)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
А вот этого не жалко.


--------------------
Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
#6  Ninja   (Сегодня, 22:03)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
plast,
Чемпионат.ком сообщает, ща и сюда дойдет
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#5  plast  Спб (Сегодня, 22:01)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Ninja
Черный Лис,
Как я и думал, Мамая тоже на два месяца закрыли

где подтверждение?
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
#4  Ninja   (Сегодня, 22:00)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Черный Лис,
Как я и думал, Мамая тоже на два месяца закрыли
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#3  Freddy   (Сегодня, 22:00)
  • +5
  •  (7)
online

Цитата: Черный Лис
Ебать, по столице топы хачей бродят с травматами, а у этих футболист убийца-рецидивист, опасный для общества...Где спрашивается, дно?

Кокорин и сам любитель пострелять на свадьбах из оружия
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#2  Makc33   (Сегодня, 21:58)
  • -1
  •  (9)
online

Цитата: Черный Лис
Ебать, по столице топы хачей бродят с травматами, а у этих футболист убийца-рецидивист, опасный для общества...Где спрашивается, дно?

А причем тут хачи с травматами?Купи себе травмат и тоже ходи в чем проблема?
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#1  Черный Лис   (Сегодня, 21:57)
  • -7
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ебать, по столице топы хачей бродят с травматами, а у этих футболист убийца-рецидивист, опасный для общества...Где спрашивается, дно?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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