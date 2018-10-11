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Денис Пак: побои мне нанесены из национальной ненависти

Пострадавший от Александра Кокорина и Павла Мамаева представитель Минпромторга Денис Пак рассказал о случившемся.

"Сел за стол, ждал коллегу. За соседним столом начались издевательства на расовой почве. Пели песню корейского исполнителя. Потребовал прекратить издевательства. Подошли двое людей - нанесли удары. Побои мне нанесены из национальной ненависти", - цитирует Пака "Спорт-Экспресс".

Вчера Павел Мамаев и Александр Кокорин были задержаны на 48 часов. Они подозреваются в нападении на водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также на двух чиновников Минпромторга.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 22:35
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(2)
#17  GPS   (Сегодня, 23:00)
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online

Цитата: Черный Лис
Однако не факт, что он "попросил прекратить" в вежливых выражениях, а не просто сказал "завалите епальники"

А что это меняет? Хочешь ему 500 рублей штрафа за мат выписать?
Что мешало вызвать полицию и написать заявление на Пака за употребление ненормативной лексики в общественном месте? А, юрист? laughing bowtie
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#16  нетрал   (Сегодня, 22:59)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: на и мудрейший
нни как цоя пели?

ага перемен !
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#15  на и мудрейший  север (Сегодня, 22:57)
  • +1
  •  (3)
online

нни как цоя пели?
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#14  капля никотина  Москва (Сегодня, 22:53)
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  •  (8)
online

Мне уже их жалко. Особенно на фоне обьeбанного стулом Шпака.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#13  Nastroenie  Москва (Сегодня, 22:52)
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пели песню корейского исполнителя

С этого всё и начинается. Историки говорят, что до 21 года юный Адольф Алоизович Гитлер забегал в синагогу и пел евреям Хава Нагилу.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#12  Черный Лис   (Сегодня, 22:45)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sandr_71
Конечно он сейчас будет говорить все, что бы их спрятали за решетку. Но он стулом не пошел же бить их за это.

Однако не факт, что он "попросил прекратить" в вежливых выражениях, а не просто сказал "завалите епальники"
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#11  ewgen  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:45)
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online
Болеет за:
«Зенит»
мало тебе дали, пес
Регистрация: 14.06.2017 [жалоба]
#10  Черный Лис   (Сегодня, 22:44)
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
За соседним столом начались издевательства на расовой почве. Пели песню корейского исполнителя.

вот же ***....а я все думаю, чего же болельщики Челси калинку-малинку поют...расисты проклятые....
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#9  Sandr_71   (Сегодня, 22:43)
  • 0
  •  (2)

Цитата: Санитар для Кутарбы
Пели песню корейского исполнителя. Потребовал прекратить издевательства
flushed А какие в песне издевательства? По-моему кореец начинает борзеть.

Конечно он сейчас будет говорить все, что бы их спрятали за решетку. Но он стулом не пошел же бить их за это.
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
#8  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:41)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
а если б спели Цоя, то призывы к свержению государственного строя?)


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#7  Agasphere  Москва (Сегодня, 22:41)
  • 0
  •  (6)

Жаль... Надо было из социальной.
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#6  diego milito 22   (Сегодня, 22:41)
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Маловато ввалили по хоботу этому Паку,
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#5  CSKA085  Москва (Сегодня, 22:41)
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
ЦСКА
песня признак расизма? ну спел бы в ответку Калинку-малинку или Катюшу...
мерзкий тип,имхо
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#4  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 22:39)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Skyline,
Нет, б.ля. Отпустить обоих и выписать премию
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#3  DIMANAJ  Саров (Сегодня, 22:39)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Не, ангелы бомж и бык.
Регистрация: 30.06.2012 [жалоба]
#2  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 22:38)
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Динамо К»
Пели песню корейского исполнителя. Потребовал прекратить издевательства
flushed А какие в песне издевательства? По-моему кореец начинает борзеть.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#1  Skyline  СПБ (Сегодня, 22:37)
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Ох бля. Ангел во плоти.


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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