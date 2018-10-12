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Андреас Гранквист об интересе "Зенита" и "Спартака": посмотрим, что будет зимой

Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист дал свой комментарий по итогам матча с Россией (0:0).

- Это была классная игра. Россия – очень хорошая команда. Все довольны набранным очком. Думаю, у нас было больше возможностей забить.

Я доволен тем, что снова оказался в России после пяти лет выступлений за "Краснодар". Кроме того, у нас получилось классное противостояние с Дзюбой.

– В СМИ говорят об интересе к вам со стороны "Зенита" и "Спартака", прокомментируете?

– Это все просто слухи. Моя российская команда – это "Краснодар". Но сейчас я доволен тем, что играю за "Хельсингборг". Однако посмотрим, что будет зимой.

РФС
Теги: Сборная России Сборная Швеции Гранквист Краснодар Спартак Зенит
Сегодня, 13:14
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#2  Freddy   (Сегодня, 13:33)
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Представляю что будет с Галицким если он как и Жиго выберет Спартак)
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#1  Батька   (Сегодня, 13:24)
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smile полетит в Москву !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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