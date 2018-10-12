Андреас Гранквист об интересе "Зенита" и "Спартака": посмотрим, что будет зимой

Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист дал свой комментарий по итогам матча с Россией (0:0).- Это была классная игра. Россия – очень хорошая команда. Все довольны набранным очком. Думаю, у нас было больше возможностей забить.Я доволен тем, что снова оказался в России после пяти лет выступлений за "Краснодар". Кроме того, у нас получилось классное противостояние с Дзюбой.– Это все просто слухи. Моя российская команда – это "Краснодар". Но сейчас я доволен тем, что играю за "Хельсингборг". Однако посмотрим, что будет зимой.