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В Сочи откроется более 10 фан-зон на матч Россия - Турция

Более 10 зон активности откроются для болельщиков матча Лиги наций между сборными России и Турции в Сочи, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя комитета по маркетингу РФС Сергея Змиевского.

"Зрители, которые заблаговременно придут на матч, будут иметь возможность посетить развлекательные зоны. Их будет открыто более 10. Наша цель - создать атмосферу праздника не только на футбольном поле, но и на прилегающей территории", - сказал Змиевский.

Матч Россия - Турция состоится 14 октября на стадионе "Фишт".
Теги: Сборная Турции Сборная России
Сегодня, 21:16
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#1  Никола Перцев   (Сегодня, 21:44)
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Аккуратненько, мальчики, аккуратненько... stuck_out_tongue_winking_eye ... вообще-то пора КРУПНО отомстить туркам за сбитый "Сухой"...
Регистрация: 12.10.2018 [жалоба]
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