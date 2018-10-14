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Сборная России сыграет в красной форме в матче с Турцией

Стало известно, в какой форме футболисты сборной России выйдут на поле в матче группового этапа Лиги наций против Турции.

Россияне сыграют в красной форме, а вратарь — в зеленой.
Теги: Сборная России Сборная Турции
Сегодня, 14:08
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