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Дмитрий Белоруков: если до 18 октября не начнут выплачивать деньги, на игру с ЦСКА мы не выйдем

Капитан "Анжи" Дмитрий Белоруков рассказал, что игроки команды готовы бойкотировать матч РПЛ с ЦСКА из-за долгов.

"У нас ничего не поменялось. Если до 18 октября не начнут гасить долги, на игру с ЦСКА мы не выходим.

При этом никто с нами на этот счет не общался. Пока тишина. Никто нам ничего не объявлял, встречи не назначено.

Это единогласное решение всего коллектива", – сказал Белоруков.

Матч "Анжи" – ЦСКА намечен на 19 октября.

СЭ
Теги: Белоруков Анжи ЦСКА
Сегодня, 09:40
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(4)
#18  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:27)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
Цитата: Пивовед
вы бы разобрались бы сначала, что там творится в вашем

как там капитан?


представляет единичный уродливый случай, в отличии от эпидемии морового поветрия измен и супружеского предательства, захлестнувших некий лазурный клупик с миазматических болот.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#17  tiki  Москва (Сегодня, 11:22)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Zamba
как там носатый хрусталь, жену к родственникам в очередной раз не увез?)

не знаю как наш хрусталь в личной жизни, но в игре пока не очень
но вот про парня - ведь факт.согласись? вот в такие моменты все таки это уже перебор


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#16  ERBULAN   (Сегодня, 11:21)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Рубин»
Несколько побед одержали и себя для других клубов разрекламировали. Теперь имеют полное право устраивать байкот, а потом обращаться в палату по разрешению споров и на правах свободных агентов переходить в клубы второй десятки.
Регистрация: 3.05.2018 [жалоба]
#15  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:15)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
вы бы разобрались бы сначала, что там творится в вашем

как там капитан?)

Цитата: tiki
Вратарь 1999 года, 15 лет человеку, он начинающий. Попал человек в аварию. Он машину купил за свои деньги, я с ним разговаривал. Купил машину, сел за руль и поехал

ты забыл добавить
А часы ты специально как у Кокорина купил? — Это он купил, как у меня, — сказал Павлов

как там носатый хрусталь, жену к родственникам в очередной раз не увез?)


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#14  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:01)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
Цитата: Пивовед
про Аршавина что-нибудь вспомнишь ?
про Кержакова что-нибудь скажешь ?
про Радимова, наставившего рога Булановой, что нибудь молвишь , моралистмлять.?.

у них разве проблемы с деньгами?)
Керж детей забрал, это ему алименты полагаются от жен)
Аршавин не учел, что Барановская в России сожительница, а в наглии по другому. Да и как мужика нужно достать, что б о детях не хотел вспоминать
А Радимов\Буланова, хз что там у них но вроде вместе живут, хоть и вместе


судя по отношению их к своим бывшим- пора скинуться всей страной этим лазоревым мачам - даже не *на прожитьё*, а просто *на совесть*
Аршавию, насравшему на своё потомство.
Коржикову, унижавшему своих женщин

Певица Буланова нашла в себе силы рассказать о причинах разрыва. По ее словам, у Радимова была любовница в лице фитнес-тренера Ирины Яковлевой. Оказалось, что все годы совместной жизни спортсмен обманывал жену.

Сама Яковлева поспешила дать многочисленные интервью СМИ. Она рассказала, что познакомилась с Радимовым еще семь лет назад. Все это время она тепло общалась с матерью и дочерью футболиста от первого брака. На камеру она даже демонстрировала ключи от квартиры родителей Радимовых, которые они сами дали ей.


вы бы разобрались бы сначала, что там творится в вашем лазоревом болоте, так плохо влияющем на футболистов Зенита,..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#13  tiki  Москва (Сегодня, 10:58)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
Цитата: Zamba
Полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на протяжении примерно шести лет уклоняется от уплаты алиментов своей бывшей жене Оксане. По словам адвоката экс-супруги спортсмена Сергея Жорина, Тарасов должен выплатить ей алименты на сумму более 15 миллионов рублей, информирует ТАСС

тяжело всем в Москве с деньгами))


про Аршавина что-нибудь вспомнишь ?
про Кержакова что-нибудь скажешь ?
про Радимова, наставившего рога Булановой, что нибудь молвишь , зенитовский моралистмлять.?.

15-летний игрок «Зенита-84» Константин Павлов попал в ДТП на собственном Aston Martin

Самое главное, что на тот момент Lamborghini просто не было в продаже, я с ним разговаривал. Если бы был Lamborghini, купил бы ее

Вратарь 1999 года, 15 лет человеку, он начинающий. Попал человек в аварию. Он машину купил за свои деньги, я с ним разговаривал. Купил машину, сел за руль и поехал


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#12  Blessing  Спб (Сегодня, 10:57)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Дагам надо сниматься, на этот счет уже принято правильное решение, и устраивает все клубы.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#11  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 10:55)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
про Аршавина что-нибудь вспомнишь ?
про Кержакова что-нибудь скажешь ?
про Радимова, наставившего рога Булановой, что нибудь молвишь , моралистмлять.?.

у них разве проблемы с деньгами?)
Керж детей забрал, это ему алименты полагаются от жен)
Аршавин не учел, что Барановская в России сожительница, а в наглии по другому. Да и как мужика нужно достать, что б о детях не хотел вспоминать
А Радимов\Буланова, хз что там у них но вроде вместе живут, хоть и не вместе


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#10  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:48)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
Полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на протяжении примерно шести лет уклоняется от уплаты алиментов своей бывшей жене Оксане. По словам адвоката экс-супруги спортсмена Сергея Жорина, Тарасов должен выплатить ей алименты на сумму более 15 миллионов рублей, информирует ТАСС

тяжело всем в Москве с деньгами))


про Аршавина что-нибудь вспомнишь ?
про Кержакова что-нибудь скажешь ?
про Радимова, наставившего рога Булановой, что нибудь молвишь , зенитовский моралистмлять.?.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#9  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 10:41)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на протяжении примерно шести лет уклоняется от уплаты алиментов своей бывшей жене Оксане. По словам адвоката экс-супруги спортсмена Сергея Жорина, Тарасов должен выплатить ей алименты на сумму более 15 миллионов рублей, информирует ТАСС

тяжело всем в Москве с деньгами))


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#8  tiki  Москва (Сегодня, 10:30)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Zamba
Цитата: Sergeevich
Пусть вообще с чемпионата снимаются.

главное что бы снялись до 15 тура) Но мАсква подачку точно кинет

Москва то тут при чем? Динамо им влетело. победили только Спартак и Локо. Мы вот еще и вовсе не играли
с таким успехом и Уфа с Крыльями должны скинуться. да и вообще половина лиги.влетело то им всего 3 клуба


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#7  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 10:24)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergeevich
Пусть вообще с чемпионата снимаются.

главное что бы снялись до 15 тура) Но мАсква подачку точно кинет


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#6  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:19)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
такой куйни даже при Медведеве не было.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#5  serega_user  serega_user (Сегодня, 10:18)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Кто впустил их с такими проблемами - тот пускай и обеспечивает их!? А то никакой ответственности.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#4  Pashtigo  Москва (Сегодня, 10:05)
  • +6
  •  (6)

Как их допустили в РПЛ?! Проблемы у них начались спустя всего пару туров. Просто вдумайтесь. Команда не отыграла ещё даже месяца, а уже пошли разговоры про снятие с розыгрыша.
И ведь в ФНЛ то же самое. Лидер лиги, который претендует на повышение в классе, не может платить зарплату игрокам. А что будет через полгода, когда надо будет как минимум предоставлять более крупные финансовые гарантии?

Это какой-то позор (с) Швондер
Регистрация: 21.11.2009 [жалоба]
#3  Sergeevich   (Сегодня, 09:53)
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пусть вообще с чемпионата снимаются.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#2  TaZ  Воронеж (Сегодня, 09:47)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Всё технарь им.
Регистрация: 26.11.2012 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 09:45)
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
конечно не выйдите, если вас в махачкале физически не будет
хотя варик автостопом)


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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