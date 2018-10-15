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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Дмитрий Белоруков: если до 18 октября не начнут выплачивать деньги, на игру с ЦСКА мы не выйдем
Капитан "Анжи" Дмитрий Белоруков рассказал, что игроки команды готовы бойкотировать матч РПЛ с ЦСКА из-за долгов.
"У нас ничего не поменялось. Если до 18 октября не начнут гасить долги, на игру с ЦСКА мы не выходим.
При этом никто с нами на этот счет не общался. Пока тишина. Никто нам ничего не объявлял, встречи не назначено.
Это единогласное решение всего коллектива", – сказал Белоруков.
Матч "Анжи" – ЦСКА намечен на 19 октября.
СЭ
"У нас ничего не поменялось. Если до 18 октября не начнут гасить долги, на игру с ЦСКА мы не выходим.
При этом никто с нами на этот счет не общался. Пока тишина. Никто нам ничего не объявлял, встречи не назначено.
Это единогласное решение всего коллектива", – сказал Белоруков.
Матч "Анжи" – ЦСКА намечен на 19 октября.
СЭ
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