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Во "Фламенго" высказались о возможном переходе Уэсли в "Зенит"

Спортивный директор "Фламенго" Жозе Бото прокомментировал возможный переход Уэсли в "Зенит".
Фото: Global Look Press
"Зенит" не делал нам предложений по Уэсли", - приводит слова Бото Sport24.

Ранее сообщалось, что петербургский "Зенит" в летнее трансферное окно намерен выкупить Уэсли у "Фламенго" за 25-30 миллионов евро. В 2025 году защитник провел за бразильский клуб во всех турнирах 24 матча и отметился 1 забитым голом и 2 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 20 миллионов евро.

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