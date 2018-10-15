Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов даст старт матчу "Анжи" - ЦСКА (видео)

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19 октября, в пятницу, перед началом матча #АнжиЦСКА состоится чествование чемпиона #UFC Хабиба Нурмагомедова! ?



Хабибу будет предоставлено право нанести первый удар по мячу в матче. Кроме того, ФК #Анжи разыграет сувениры с автографами @TeamKhabib ?? pic.twitter.com/lRWPxQjClk