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Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов даст старт матчу "Анжи" - ЦСКА (видео)

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов нанесет первый удар по мячу в матче 11-го тура РПЛ между "Анжи" и ЦСКА.

Перед началом встречи состоится церемония чествования спортсмена.



6 октября российский чемпион UFC одержал победу над экс-чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Эта защита титула стала первой для россиянина с апреля 2018 года.
Теги: Анжи ЦСКА
Сегодня, 15:33
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7
(1)
#7  Черный Лис   (Сегодня, 16:39)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Обезьянка на матче. Как мило.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#6  Virgil Cane  CSA (Сегодня, 16:21)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Хабиб по привычке вместо удара по мячу проведёт захват...


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96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
#5  Barmaley   (Сегодня, 15:58)
  • +1
  •  (3)

Цитата: Женёка
Так ещё матча может не будет...
Или Хабиб своим гонораром долги Анжи погасит?!

Ну там вопрос не о долгах, а как до Махачкалы долететь. Билеты им купить он сможет запросто.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#4  Седой  Россия (Сегодня, 15:53)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
А причем тут он? Почему игроки Локо, на правах чемпионов бои не открывают и первый удар не наносят?


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#3  saint BASIL  Внешнее кольцо (Сегодня, 15:43)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Женёка,
так бабки его заморозили)


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бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007 [жалоба]
#2  serega_user  serega_user (Сегодня, 15:36)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Женёка
Или Хабиб своим гонораром долги Анжи погасит?!

Главное, чтоб матч состоялся.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#1  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 15:34)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Так ещё матча может не будет...
Или Хабиб своим гонораром долги Анжи погасит?!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
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