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Олег Флегонтов: не знаю, какие нужны слова, чтобы ребята вышли против ЦСКА

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов признался, что не уверен в готовности футболистов махачкалинской команды выйти на поле в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

"Выйдут ли игроки на матч с ЦСКА? Это не стоит называть ультиматумом или бойкотом. Скорее это их крик души. Они заранее нам подтвердили, что они прекращают работу из-за невыплат зарплат, так что это чисто юридический вопрос. Им четыре месяца не платят зарплаты. Согласитесь, это очень много.

Насчёт всего, что касается выплат футболистам, нужно обращаться к ним. Вчера капитан команды говорил, что пока ничего нет. В выполнении их просьб и условий ничего не продвинулось, у нас не появилось новых спонсоров, никаких денег. Осман Кадиев находит деньги на поездки и питание, билеты на самолёт на матч с ЦСКА были куплены, команда на игру прилетит. А что касается выплат – ничего не изменилось.

Будем ли уговаривать футболистов выйти на игру? Команда сейчас находится в Подмосковье, вместе с ними спортивной директор, приезжает президент. Думаю, попытки они предпринимают, но я не знаю, какие нужны слова, чтобы ребята поверили", - цитирует Флегонтова "Чемпионат.сом".
Теги: Флегонтов Анжи ЦСКА
Сегодня, 18:17
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#3  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 19:00)
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online
Болеет за:
«Зенит»
ВАМ ЗАПЛАТЯТ СРАЗУ ПОСЛЕ МАТЧА!)))


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#2  Xar  Москва (Сегодня, 18:39)
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Болеет за:
«Спартак»
ну хотя бы круг нужно доиграть. пусть молодежный состав выставляют.
Регистрация: 20.10.2013 [жалоба]
#1  Parshin   (Сегодня, 18:31)
  • +2
  •  (4)
online

"Анжи" - не мучайте ни себя, ни других - Снимайтесь с Чемпионата! Народ вас поймет! Все-равно перспектив остаться в Премьер-лиге у команды "Анжи" нет!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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