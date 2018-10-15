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Художница из Рузы сделала матрешки Мамаева и Кокорина в образе заключенных (фото)

Художница из Рузы Вера Стрельцова сделала матрешки нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева в тюремной форме.

"Сувенирные матрешки всегда пользовались популярностью в России, и мне постоянно поступают заказы на изготовление матрешек с лицами известных людей. Сейчас вот делаю на продажу Кокорина и Мамаева в образе заключенных. Но я надеюсь, что они исправятся и все будет хорошо у наших футболистов", - цитирует Стрельцову телеканал 360.

Художница из Рузы сделала матрешки Мамаева и Кокорина в образе заключенных (фото)
Теги: Кокорин Мамаев Фото
Сегодня, 19:11
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17
(5)
#17  Игорь футболист  г.Самара (Сегодня, 21:29)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Дура, они же не вечно будут сидеть. Выйдут, настучат ей по голове ейными же матрёшками.


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Не берегете вы себя Юрий Венидиктович, все о футболе России думаете.
Регистрация: 21.09.2010 [жалоба]
#16  Liberator  Монако (Сегодня, 20:37)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
а матрёхи Пака и Гайсина где? Они ж орденоносцы...

А еще они кумиры свиноты, с недаавних пор. satisfied
Регистрация: 3.04.2016 [жалоба]
#15  Сибирячок   (Сегодня, 20:14)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
а матрёхи Пака и Гайсина где? Они ж орденоносцы...
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#14  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 20:09)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: diego milito 22
Бездарно.


Она штамповкой занимается. Загрунтованные и стилизованные под "авторский стиль" матрёшки. Пытается подмазывать заготовки под узнавание, которые ей чёрнорабочие заготавливают.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#13  RenarTickle  Москва (Сегодня, 20:07)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ну и зачем популяризировать этих ...?
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#12  scorpion 69  колпино (Сегодня, 20:04)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
дура
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#11  Сибирячок   (Сегодня, 20:00)
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
А внутри что? Кирилл Кокорин? Или 12 стульев?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#10  metis  Riga (Сегодня, 19:57)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
У людей горе а им ха-ха блин, аукнется.


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
#9  Blessing  Спб (Сегодня, 19:44)
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Саша на Оленьку Бузову похож.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#8  diego milito 22   (Сегодня, 19:42)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Бездарно.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#7  Marlboro  Москва (Сегодня, 19:39)
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
На двух п.дарасов похожи.


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Зениту - Слава ! Вперьееееть - Зенииить !
p.s. Почему болельщики зенита - стукачи?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#6  ajax101  Москва (Сегодня, 19:36)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
А похожи то...
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#5  Freddy   (Сегодня, 19:36)
  • -2
  •  (8)

На троечку сделала
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#4  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 19:30)
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Непохожи по обличию.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#3  нетрал   (Сегодня, 19:30)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
надели на сенечьку клифт полосатый с бубновым тузом на спине...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#2  Клим Климов   (Сегодня, 19:26)
  • +4
  •  (10)

Цитата: Spartacus1971
Слишком глазастые,прям как пришельцы,ахах.

не пришельцы, а сидельцы..
Регистрация: 1.07.2017 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 19:14)
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Слишком глазастые,прям как пришельцы,ахах.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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