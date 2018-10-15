Гендиректор "Анжи": игрокам будет неудобно упасть в грязь лицом перед Хабибом

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:14
Пресс-служба РФС: Мутко не покидал пост президента РФС, а только приостановил деятельность (6)
Пресс-служба РФС: Мутко не покидал пост президента РФС, а только приостановил деятельность (6)
16:18
Защитник "Томи" Тихий: мы поедем на матч в Курск, но ждем реакции начальства на уровне губернатора (2)
Защитник "Томи" Тихий: мы поедем на матч в Курск, но ждем реакции начальства на уровне губернатора (2)
14:52
Гендиректор "Крыльев": санкции к Тигиеву и Башкирову применим, но расторгать контракты не будем (4)
Гендиректор "Крыльев": санкции к Тигиеву и Башкирову применим, но расторгать контракты не будем (4)
14:07
Источник: по предварительному заключению в анализе Тигиева не обнаружено следов амфетамина (11)
Источник: по предварительному заключению в анализе Тигиева не обнаружено следов амфетамина (11)
13:51
Молодежка "Спартака" с Глушаковым и Ещенко в составе проиграла своим сверстникам из "Зенита" (9)
Молодежка "Спартака" с Глушаковым и Ещенко в составе проиграла своим сверстникам из "Зенита" (9)
13:18
Дмитрий Селюк: Семак много внимания уделяет воспитанию игроков, но за Кокориным он недосмотрел (17)
Дмитрий Селюк: Семак много внимания уделяет воспитанию игроков, но за Кокориным он недосмотрел (17)
13:03
Российский клуб первым в Восточной Европе набрал 1 млн подписчиков в социальной сети ВКонтакте (14)
Российский клуб первым в Восточной Европе набрал 1 млн подписчиков в социальной сети ВКонтакте (14)
12:45
Геннадий Орлов: Дзюба уже на издохе, ему нужна пауза. А подменить его должен был именно Кокорин (9)
Геннадий Орлов: Дзюба уже на издохе, ему нужна пауза. А подменить его должен был именно Кокорин (9)
12:01
"Борщ не зашел, пельмени тоже. А вот гречка - королева" - Мануэл Фернандеш рассказал о жизни в России (5)
"Борщ не зашел, пельмени тоже. А вот гречка - королева" - Мануэл Фернандеш рассказал о жизни в России (5)
Гендиректор "Анжи": игрокам будет неудобно упасть в грязь лицом перед Хабибом
Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, перед началом которого пройдёт чествование чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
"Нурмагомедов является давним болельщиком "Анжи". Ему интересно, как мы будем играть с ЦСКА. К тому же президент клуба Осман Кадиев с ним дружен. Возможно, он его пригласил. Мы подготовим чествование Хабиба, он сделает первый удар по мячу. Может ли боец финансово помочь команде? Это дело каждого, у нас существует фонд клуба, так что любой человек может взять и перечислить туда деньги. Я с Хабибом, к сожалению, не знаком, поэтому не знаю, захочет он сделать это или нет.
Сложно прогнозировать, скажется ли его приход на посещаемости матча. Надеюсь, что да, ведь он всё-таки лицо Дагестана. Что касается дополнительной мотивации для футболистов, то я не могу упрекнуть их в её отсутствии в тех матчах, когда Хабиб на игры не приходил. С другой стороны, он не только лицо Дагестана, но и лицо России, с ним встречается президент страны. Естественно, с ним интересно пообщаться и увидеться, так что ребятам будет неудобно упасть в грязь лицом перед ним", - цитирует Флегонтова "Чемпионат.сом".
"Нурмагомедов является давним болельщиком "Анжи". Ему интересно, как мы будем играть с ЦСКА. К тому же президент клуба Осман Кадиев с ним дружен. Возможно, он его пригласил. Мы подготовим чествование Хабиба, он сделает первый удар по мячу. Может ли боец финансово помочь команде? Это дело каждого, у нас существует фонд клуба, так что любой человек может взять и перечислить туда деньги. Я с Хабибом, к сожалению, не знаком, поэтому не знаю, захочет он сделать это или нет.
Сложно прогнозировать, скажется ли его приход на посещаемости матча. Надеюсь, что да, ведь он всё-таки лицо Дагестана. Что касается дополнительной мотивации для футболистов, то я не могу упрекнуть их в её отсутствии в тех матчах, когда Хабиб на игры не приходил. С другой стороны, он не только лицо Дагестана, но и лицо России, с ним встречается президент страны. Естественно, с ним интересно пообщаться и увидеться, так что ребятам будет неудобно упасть в грязь лицом перед ним", - цитирует Флегонтова "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.