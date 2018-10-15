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Гендиректор "Анжи": игрокам будет неудобно упасть в грязь лицом перед Хабибом

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, перед началом которого пройдёт чествование чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

"Нурмагомедов является давним болельщиком "Анжи". Ему интересно, как мы будем играть с ЦСКА. К тому же президент клуба Осман Кадиев с ним дружен. Возможно, он его пригласил. Мы подготовим чествование Хабиба, он сделает первый удар по мячу. Может ли боец финансово помочь команде? Это дело каждого, у нас существует фонд клуба, так что любой человек может взять и перечислить туда деньги. Я с Хабибом, к сожалению, не знаком, поэтому не знаю, захочет он сделать это или нет.

Сложно прогнозировать, скажется ли его приход на посещаемости матча. Надеюсь, что да, ведь он всё-таки лицо Дагестана. Что касается дополнительной мотивации для футболистов, то я не могу упрекнуть их в её отсутствии в тех матчах, когда Хабиб на игры не приходил. С другой стороны, он не только лицо Дагестана, но и лицо России, с ним встречается президент страны. Естественно, с ним интересно пообщаться и увидеться, так что ребятам будет неудобно упасть в грязь лицом перед ним", - цитирует Флегонтова "Чемпионат.сом".
Теги: Флегонтов Анжи ЦСКА
Сегодня, 19:42
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#1  Сибирячок   (Сегодня, 20:03)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну, поглядим, как анжуйцы будут ослов рвать. Или в грязь падать....лицом...перед Хабибом.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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