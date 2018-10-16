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Дмитрий Баринов: Денисов очень сильно играет в шахматы

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал о шахматных способностях своего партнера по команде Игоря Денисова.

– Слышал, Денисов любит играть в шахматы на базе. Садились с ним за доску?

– Я не любитель шахмат. Но раньше даже когда мы куда-то летели, Игорь играл в шахматы с массажистом Андреем (он уже ушел из команды). В последнее время за Игорем такого не замечал. Видимо, нет партнера. Но, как я понял, он очень сильно играет!

"Спорт-Экспресс"
Теги: Баринов Денисов
Сегодня, 11:32
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