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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Агент: Венгер считал Кокорина очень талантливым футболистом
Футбольный агент Шандор Варга рассказал, что бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер очень серьезно интересовался российским форвардом Александром Кокориным, когда тот еще выступал за московское "Динамо".
"Венгер мне звонил и спрашивал мнение о Кокорине. Я дал рекомендацию. Он сказал, что это очень талантливый парень, один из лучших российских игроков. Венгер его действительно заметил. Почему потом не удалось его приобрести?..
Я бы абсолютно не удивился, если бы Кокорин в итоге оказался в "Арсенале". Раз Венгер на него глаз положил, значит, английский клуб мог выложить деньги и сделать "Динамо" конкретное предложение. Понимаете, у «канониров» очень много скаутов по всему миру. Они отсматривают футболистов, пишут отчеты, просеивают людей. А тут сам Арсен включился в возможный трансфер, начал собирать рекомендации, выяснять последние нюансы. Значит, все было очень серьезно", - цитирует Варгу "Спорт-Экспресс".
"Венгер мне звонил и спрашивал мнение о Кокорине. Я дал рекомендацию. Он сказал, что это очень талантливый парень, один из лучших российских игроков. Венгер его действительно заметил. Почему потом не удалось его приобрести?..
Я бы абсолютно не удивился, если бы Кокорин в итоге оказался в "Арсенале". Раз Венгер на него глаз положил, значит, английский клуб мог выложить деньги и сделать "Динамо" конкретное предложение. Понимаете, у «канониров» очень много скаутов по всему миру. Они отсматривают футболистов, пишут отчеты, просеивают людей. А тут сам Арсен включился в возможный трансфер, начал собирать рекомендации, выяснять последние нюансы. Значит, все было очень серьезно", - цитирует Варгу "Спорт-Экспресс".
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