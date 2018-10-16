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Агент: Венгер считал Кокорина очень талантливым футболистом

Футбольный агент Шандор Варга рассказал, что бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер очень серьезно интересовался российским форвардом Александром Кокориным, когда тот еще выступал за московское "Динамо".

"Венгер мне звонил и спрашивал мнение о Кокорине. Я дал рекомендацию. Он сказал, что это очень талантливый парень, один из лучших российских игроков. Венгер его действительно заметил. Почему потом не удалось его приобрести?..

Я бы абсолютно не удивился, если бы Кокорин в итоге оказался в "Арсенале". Раз Венгер на него глаз положил, значит, английский клуб мог выложить деньги и сделать "Динамо" конкретное предложение. Понимаете, у «канониров» очень много скаутов по всему миру. Они отсматривают футболистов, пишут отчеты, просеивают людей. А тут сам Арсен включился в возможный трансфер, начал собирать рекомендации, выяснять последние нюансы. Значит, все было очень серьезно", - цитирует Варгу "Спорт-Экспресс".
Теги: Варга Кокорин Арсенал Венгер
Сегодня, 13:14
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#4  Freddy   (Сегодня, 15:06)
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online

Венгер и про нулевого Головина так говорил,а так же обещал забрать его в Арсенал joy
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#3  Kytarba  Сочи (Сегодня, 14:10)
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Болеет за:
«Химки»
Чистый п1здеж со стороны Шандора Куя,если это не сочинения этого сайта.Несколько сезонов тому назад,когда поднимался вопрос о переходе Кокорина в "Арсенал" речь шла о аренде.Тогда не было не дел Монако,и не каких дел,но и тогда было ненависть к футболисту,естественно "почему у него такой финансовый контракт,э.Тогда с" удивлением обнаружил "сколько болельщиков в России, вернее с этого сайта сколько болельщиков у "Арсенала",которые просили Венгера и руководство "Арсенала не брать Кокорина joy joy Но я не об этом.В это время Шандор Который Варга,заявляет,что он друг Венгера и точно знает,что не какого интереса со стороны "Арсенала" к Кокорину нет.Кроме этого политика клуба такова,что они футболистов в аренду не берут.Что было не правдой,был чистый п1здеж,так как 2 футболиста в "Арсенале на то время были в аренде.Пля что было на ветках!!,какая радость со стороны так наз.болельщиков на этом сайте.."то что и требовалось доказать" и всякая такая ку1ня от п1даров сайта..а,сейчас Шандор ху1кин или забыл свой п1здеж,или сайт что то сочиняет,опять же для набора людей на ветках.Хули бизнес,трудное нынче время,сайту надо существовать...Да,это уже за гранью,Это не футбольный сайт,это его призрак, где собраны всякие,кроме тех кто футболом в действительности интересуются .Вот вытащу Кокорина и Мамаева с тюрьмы ))и ноги моей на этом сайте не будет.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#2  prime  Пенза (Сегодня, 14:09)
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Болеет за:
«Спартак»
Талант может и был, только х. толку
Регистрация: 2.08.2009 [жалоба]
#1  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 13:47)
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
После Андрюши Венгер понял, что нах оно надо
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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