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Отец Хабиба Нурмагомедова назвал причину, по которой его сын не может помочь "Анжи"

Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов поделился мнением о возможном прекращении существования махачкалинского "Анжи".

"Просто представить себе не могу, если наша команда из Премьер-Лиги вылетит. Это будет большой удар для болельщиков, зрителей и республики.

Мой сын хотел помочь, но его счета в Америке арестованы. Плюс еще этот штраф на 500 тысяч", — сказал Абдулманап Нурмагомедов.

Ранее стало известно, что Хабиб нанесёт первый удар по мячу в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги "Анжи" с московским ЦСКА.

"Sport24"
Теги: Анжи
Сегодня, 16:32
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(3)
#4  13iv74  земля (Сегодня, 18:02)
  • 0
  •  (2)

Доходов Хабиба едва ли хватит на выплату месячной зарплаты основному составу...
Регистрация: 22.11.2014 [жалоба]
#3  diego milito 22   (Сегодня, 17:33)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
У Ромы Абрамовича просите- у него денег очень много. На днях он прикупил жилой комплекс в Нью-Йорке за $189 млн. Раскошелится на "Анжи"- и не заметит.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#2  ythe  Ё-бург (Сегодня, 16:45)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
а при чем тут Хабиб? Нет денег - снимайтесь с Чемпа.


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#1  suarez   (Сегодня, 16:40)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Ну-ну, а за два ляма он только бутылку колы откроет (или ему 50 cent откроет...).
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
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