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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Отец Хабиба Нурмагомедова назвал причину, по которой его сын не может помочь "Анжи"
Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов поделился мнением о возможном прекращении существования махачкалинского "Анжи".
"Просто представить себе не могу, если наша команда из Премьер-Лиги вылетит. Это будет большой удар для болельщиков, зрителей и республики.
Мой сын хотел помочь, но его счета в Америке арестованы. Плюс еще этот штраф на 500 тысяч", — сказал Абдулманап Нурмагомедов.
Ранее стало известно, что Хабиб нанесёт первый удар по мячу в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги "Анжи" с московским ЦСКА.
"Sport24"
"Просто представить себе не могу, если наша команда из Премьер-Лиги вылетит. Это будет большой удар для болельщиков, зрителей и республики.
Мой сын хотел помочь, но его счета в Америке арестованы. Плюс еще этот штраф на 500 тысяч", — сказал Абдулманап Нурмагомедов.
Ранее стало известно, что Хабиб нанесёт первый удар по мячу в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги "Анжи" с московским ЦСКА.
"Sport24"
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