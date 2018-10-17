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Александр Селихов в ближайшее время начнет тренироваться без ограничений

"Спартак" возобновил подготовку к матчу 11-го тура российской премьер-лиги против тульского "Арсенала", сообщает пресс-служба красно-белых.

Футболисты провели тренировку в тренажерном зале, а затем вышли на поле. Вернувшиеся из расположения сборной России защитник Георгий Джикия и полузащитник Роман Зобнин тренировались в восстановительном режиме.

Отмечается, что голкипер Александр Селихов в ближайшее время начнет тренироваться без огранчиений

Матч "Спартак" – "Арсенал" пройдет на стадионе "Открытие Арена" 21 октября, начало – в 16:00.
Теги: Селихов Спартак
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