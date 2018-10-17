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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Михаил Боярский: у Кокорина и Мамаева нужно отобрать все, кроме футбола
Народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев обязательно должны получить максимально строгое наказание, но материальное, а не в виде лишения свободы или отстранения от футбола.
"Хотел бы увидеть Кокорина вновь забивающим за "Зенит". Мог ли я оказаться на их месте? Да, мог. По молодости я творил бог знает что, тогда у меня не было ни такого количества денег, ни той аппаратуры, которая могла бы зафиксировать то, что я творил. И таким был не один я, а большинство. Сейчас другое время и другие средства нахождения хулиганства. Они обязательно должны быть наказаны, но материально. Максимально материально, сколько угодно.
Если бы у меня были деньги тогда, когда я что-то совершал, но мне сказали бы, что я больше никогда не выйду на сцену театра, то я бы отдал все: квартиру, деньги, машину, лишь бы быть еще раз (сыграть) в театре. Если Кокорина и Мамаева лишить футбола, это все равно, что лишить жизни. Это слишком большое наказание. Надо наказать их так, чтобы были удовлетворены пострадавшие. Отобрать у них все, что только возможно, но оставить им футбол", - приводит слова актера РИА Новости.
"Хотел бы увидеть Кокорина вновь забивающим за "Зенит". Мог ли я оказаться на их месте? Да, мог. По молодости я творил бог знает что, тогда у меня не было ни такого количества денег, ни той аппаратуры, которая могла бы зафиксировать то, что я творил. И таким был не один я, а большинство. Сейчас другое время и другие средства нахождения хулиганства. Они обязательно должны быть наказаны, но материально. Максимально материально, сколько угодно.
Если бы у меня были деньги тогда, когда я что-то совершал, но мне сказали бы, что я больше никогда не выйду на сцену театра, то я бы отдал все: квартиру, деньги, машину, лишь бы быть еще раз (сыграть) в театре. Если Кокорина и Мамаева лишить футбола, это все равно, что лишить жизни. Это слишком большое наказание. Надо наказать их так, чтобы были удовлетворены пострадавшие. Отобрать у них все, что только возможно, но оставить им футбол", - приводит слова актера РИА Новости.
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