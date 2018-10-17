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Михаил Боярский: у Кокорина и Мамаева нужно отобрать все, кроме футбола

Народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев обязательно должны получить максимально строгое наказание, но материальное, а не в виде лишения свободы или отстранения от футбола.

"Хотел бы увидеть Кокорина вновь забивающим за "Зенит". Мог ли я оказаться на их месте? Да, мог. По молодости я творил бог знает что, тогда у меня не было ни такого количества денег, ни той аппаратуры, которая могла бы зафиксировать то, что я творил. И таким был не один я, а большинство. Сейчас другое время и другие средства нахождения хулиганства. Они обязательно должны быть наказаны, но материально. Максимально материально, сколько угодно.

Если бы у меня были деньги тогда, когда я что-то совершал, но мне сказали бы, что я больше никогда не выйду на сцену театра, то я бы отдал все: квартиру, деньги, машину, лишь бы быть еще раз (сыграть) в театре. Если Кокорина и Мамаева лишить футбола, это все равно, что лишить жизни. Это слишком большое наказание. Надо наказать их так, чтобы были удовлетворены пострадавшие. Отобрать у них все, что только возможно, но оставить им футбол", - приводит слова актера РИА Новости.
Теги: Боярский Зенит Кокорин Мамаев
Сегодня, 18:36
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(3)
#15  колокольчик  москва (Сегодня, 20:09)
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Лишение свободы определяет суд и мнение Боярского здесь неуместно.


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
#14  yuri  спб (Сегодня, 20:09)
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  •  (2)
online

Цитата: капля никотина
Все остальное - работа адвокатов.

Верно, учитель. Во второй раз суперадвокат вынес узника на руках- он этот хищник оторвал головы 400 -м хомячкам, но поглядите что , всё произошло по велению его сердца. Прошу господа присяжные учесть .


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#13  капля никотина  Москва (Сегодня, 19:59)
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Что сделали б с такими в самом демократическом и справедливом западном гражданском обществе????

Максимальный штраф - по 5-120 млн. грина на каждого

Максимально долгий и выматывающий суд. С максимальными издержками же.

При минимально возможном сроке, с некими осложнениями на профессию.

Главное в развитой демократии - содрать бабла, а там можешь и жинку убивать (типа по неосторожности), и детей расчленять, и вообще - что хочешь делать. Только не налоги, и только чтобы было откупиться чем.

Все остальное - работа адвокатов.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#12  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 19:55)
  • -2
  •  (2)
online

Оставить футбол.Чтобы дети на трибунах и дальше продолжали бояться татуированную рожу Мамая.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#11  Vlastilinovich   (Сегодня, 19:39)
  • +2
  •  (4)

и отдать деньги бедной семье боярских которая еле выживает особенно народный депутат сынуля еле концы с концами сводит
Регистрация: 19.08.2016 [жалоба]
#10  Сибирячок   (Сегодня, 19:38)
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Все больные на голову отписались?

нет только Зюбы
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#9  Евгений Буров   (Сегодня, 19:36)
  • -1
  •  (3)

то есть дать лет 5 играть в футбол бесплатно stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
#8  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 19:35)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
А как у них можно отнять футбол? Кто запретит им за зарубежные клубы? Думаю в клубы средней руки топ чемпионатов они могли бы попасть, если зарплатные претензии поубавить.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
#7  Черный Лис   (Сегодня, 19:28)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Все больные на голову отписались?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#6  avnik  море (Сегодня, 19:07)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
А какие пострадавшие? В этом деле пострадавший российский народ и всё. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#5  pisto   (Сегодня, 19:05)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
В футбол и на зоне можно играть, даже фильмы про это есть
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 19:02)
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
а почему все решают, что надо сделать с ними? Почему не читают УК РФ?
если в США есть поговорка "правосудие - это то, что съел судья на завтрак", то у нас это не работает. Наше правосудие никогда не было независимым, как и следствие.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 18:51)
  • -3
  •  (3)
online

Ну а что делать то. Если бы у кота были деньги тогда , страшно подумать даже. Кот поставил крест на судьбе лицедея и устроился грузить вагоны до пенсии. Но пенсию ототдвинули на 3 срока. Пойду-ка я работать врачом , там хоть настоящая профессия. На кота зашипели.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 18:49)
  • +1
  •  (7)

А ты, Миша, спроси у них: футбол или деньги?


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#1  Ninja   (Сегодня, 18:48)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Оставить футбол, но с зарплатой тренера детской школы
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
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