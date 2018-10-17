Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Бушманов собирается покинуть пост старшего тренера молодёжной сборной России

Старший тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов собирается покинуть свой пост по собственному желанию, утверждает Чемпионат.

Напомним, что молодёжная сборная России заняла третье место в седьмой отборочной группе чемпионата Европы—2019 U21 и не смогла квалифицироваться в финальную часть континентального первенства. Подопечные Евгения Бушманова набрали 19 очков в 10 матчах, уступив по этому показателю Австрии (22) и Сербии (26). В своей группе россияне смогли опередить в турнирной таблице Армению (9), Македонию (7) и Гибралтар (3).

Бушманов возглавил молодёжную сборную России в январе 2017 года. 46-летний специалист также известен по работе главным тренером «Химок» (2010 год) и «Спартака-2» (с 2013 по 2017 год).
Теги: Бушманов Молодежная сборная России
Сегодня, 18:52
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
9
(3)
#9  rwspartach  Россия (Сегодня, 20:20)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: колокольчик
Это самое меньшее, ему бы еще извиниться надо за своё позорное руководство командой

Ну да,до Бушманова же молодёжка блистала и всегда попадала на финальные турниры. expressionless
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
#8  колокольчик  москва (Сегодня, 20:03)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Это самое меньшее, ему бы еще извиниться надо за своё позорное руководство командой


--------------------
Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
#7  Ninja   (Сегодня, 19:40)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Это "тренер" который заявил: Чалов забивает в ЦСКА, потому что там есть Эрнандес.

Но Чалов забивает как выяснилось и без него, и в ЦСКА, и в сборной
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#6  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 19:37)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ни в одном матче не выставил оптимальный состав,ввиду отсутствия мозга,как такового!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#5  Fint  Москва (Сегодня, 19:20)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Реал»
Надо ему пенделя поддать, для ускорения!
Таких ребят не смог организовать в команду, всё свои меркантильные делишки по рекламе некоторых игрочишек решал, видимо агенты с ним поработали... rage
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
#4  Nastroenie  Москва (Сегодня, 19:13)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Очередная бромантановая легенда обгадилась на глазах у всей страны... Никогда такого не было и ....
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 19:03)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ninja
Нагадил и в кусты

Нагадил... и к тётке.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Ninja   (Сегодня, 19:00)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Нагадил и в кусты
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#1  cska1971  Москва (Сегодня, 18:55)
  • +6
  •  (10)
online

Ещё только собирается?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.