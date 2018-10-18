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Бушманов — о Баринове: когда от эго футболиста больше вреда, чем пользы, мы выбираем коллектив

Главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов объяснил, почему не вызвал в команду на решающие матчи Дмитрия Баринова и его тёзку Скопинцева.

— Баринов только сейчас начинает стабильно играть в «Локомотиве». До этого он появлялся на поле лишь периодически, где-то выходил третьим центральным защитником. На позиции опорника он лишь сейчас провел два-три матча. Это первое. Второе: Баринов приезжал на сборы, я знаю его возможности. Конкуренция на его позиции очень серьезная. Те же Гулиев, Жигулёв. Коновалов очень сильно прибавил за последние полгода. У нас был богатый выбор. Третье: в команде должен быть баланс. Когда эго футболиста идет во вред команде, когда от него больше вреда, чем пользы, мы делаем выбор в пользу коллектива.

Скопинцев? В «Ростове» он играет по бровке в системе с пятью защитниками. В «Балтике» было то же самое. Мы тоже вызывали его на сборы, пробовали на левом фланге в модуле 4-Х-Х, но это совсем другая схема с другими функциями. И, опять же, эго. Плюс были попытки пригласить его на сбор в феврале, потом – в мае, но он, к сожалению, не приезжал. Либо заболел, либо клуб не отпускал. А ставить в решающих матчах футболиста, который не работал с командой, плюс еще не на свою позицию – рискованно.

— Какие у вас сейчас претензии к себе? Где недоработали?

— По горячим следам сложно сказать. На мой взгляд, мы привлекали лучших футболистов – тех, кто проявляет себя в клубах и подходит под нашу игру. Но результата не добились. В любом случае, опыт, полученный парнями, поможет им в дальнейшей карьере, — приводит слова Бушманова Чемпионат.
Теги: Баринов Скопинцев Молодежная сборная России Бушманов
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#1  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 00:02)
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Болеет за:
«Шинник»
когда от вреда агента вреда больше - выбираем агента
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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