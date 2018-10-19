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"Простите, тут просто неудобно" - Кокорин общается с судьей по видеосвязи (фото)

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин дает показания в Мосгорсуде по апелляции на перевод под домашний арест.

Форвард выступает по видеосвязи из СИЗО, куда он помещен до 8 декабря по обвинению в избиении трех людей.

Судья: Гражданство и образование?

Кокорин: Русский, высшее.

Судья: Русский - это национальность! Гражданство российское. Вы должны вставать, когда к вам обращается судья!

Кокорин: Простите, тут просто неудобно.

"Простите, тут просто неудобно" - Кокорин общается с судьей по видеосвязи (фото)


"СЭ"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 12:50
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(1)
#30  сынок  CCCP (Сегодня, 14:53)
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: liasport433
Высшее купленное

судя по его ответу...наверно да...хотя я ни сторонник чтоб он сел
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
#29  liasport433   (Сегодня, 14:25)
  • 0
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Мацолла,

А что понимать, тут как и следователи, в момент когда говорят имя фамилию пытаются уловить как выглядит правда что бы потом когда он пое извините отличить ложь.. У них это наметано, моментально замечают ложь
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#28  Sash79  Москва (Сегодня, 14:22)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Парень и так в ауте, без удара по голове стулом, а тут судья еще явно ангажирован.......
Регистрация: 26.11.2017 [жалоба]
#27  студия дускай   (Сегодня, 14:07)
  • +2
  •  (2)

вот это его неразборчивость в русском и российском и стала одним из отягчающих моментов
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#26  liasport433   (Сегодня, 13:46)
  • +2
  •  (4)

Высшее купленное
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#25  yuri  спб (Сегодня, 13:36)
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: dimon_1973
Из нескольких мест? Тогда можно подписку о невыезде с этой планеты..

Казус, сэр. Но грамотные юристы разрулят вопрос. Главное чтобы надзор был .


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#24  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 13:32)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Из этих мест ни ногой.

Из нескольких мест? Тогда можно подписку о невыезде с этой планеты...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#23  yuri  спб (Сегодня, 13:32)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: dimon_1973
Зарегистрирован в Москве. Проживает в Питере. Отсюда и вопрос...

Из этих мест ни ногой.

Цитата: капля никотина
Кока это вам не Мама, тут интерес конкретный, газовый - тут у них лежбище!!!

Птичий базар,учитель. Кот лично наблюдал в одно прекрасное время лежбище свиней.И даже успел покататься на них. Более того пинал мячом в эти окуевшие твари в грязи. Да.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#22  капля никотина  Москва (Сегодня, 13:23)
  • +2
  •  (4)

Пошла жара...

Кока это вам не Мама, тут интерес конкретный, газовый - тут у них лежбище!!!
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#21  Сибирячок   (Сегодня, 13:22)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dimon_1973
Цитата: yuri
Из тех мест где проживает, очевидно.

Зарегистрирован в Москве. Проживает в Питере. Отсюда и вопрос...

Надзорные органы в этом случае могут рассмотреть вопрос о надзоре и в Питере положительно. правда, это тоже через суд решается. Время тоже нужно.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#20  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 13:21)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Из тех мест где проживает, очевидно.

Зарегистрирован в Москве. Проживает в Питере. Отсюда и вопрос...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#19  Макс. Р.  Раздолье (Сегодня, 13:20)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: dimon_1973
Он гражданство свое не может назвать...Высшее у него...:

)) Тоже улыбнуло.....

Ну и характеристика, конечно, блеск! Для простых смертных - семья, дети, поведение в быту, общественные нагрузки, трудовые и боевые подвиги, награды.... А у этого: "...в матче против Люксембурга забил гол на двадцатой секунде...". Нет. Это, конечно, успех в работе. Но никак не трудовой подвиг. Да и для обвиняемого в хулиганстве, как то звучит нелепо.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
#18  Сибирячок   (Сегодня, 13:20)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dimon_1973
Цитата: Сибирячок
похоже, Кокоше изменят меру пресечения на подписку о невыезде.

О невыезде откуда, интересно?

Где он прописан, знает только суд. надеюсь, это Москва.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#17  yuri  спб (Сегодня, 13:19)
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: dimon_1973
О невыезде откуда, интересно?

Из тех мест где проживает, очевидно.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#16  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 13:17)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
похоже, Кокоше изменят меру пресечения на подписку о невыезде.

О невыезде откуда, интересно?
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#15  Сибирячок   (Сегодня, 13:14)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
похоже, Кокоше изменят меру пресечения на подписку о невыезде.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#14  yuri  спб (Сегодня, 13:13)
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Сибирячок
Следствие и прокурор категорически против писем от клуба.

А защита категорически против судилища .


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#13  Сибирячок   (Сегодня, 13:10)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Урал
Цитата: Мацолла
Не когда не понимал

в этом деле мелочей нет,стоит хоть буковку пропустить и это даст повод защите обжаловать решение суда...

Согласно УПК- это да. Но на деле - это не даёт результата. Я ж говорю, суд имеет решение до суда.

Судья с трудом зачитывает фамилии игроков "Зенита", которые подписали письмо.
"Игорь..."
"Смольников", подсказывает Кокорин из камеры


Следствие и прокурор категорически против писем от клуба.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#12  yuri  спб (Сегодня, 13:07)
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: dimon_1973
Миллер вмешался.

Это заговор, господа. Казнь отменяется. У шакалов напрасно текли слюни на землю. Потеря жидкости в организме, обезвоживание и как следствие падеж скота.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#11  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 13:07)
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Александр Иванов
У Коко высшее?

:))) Он гражданство свое не может назвать...Высшее у него...:)))
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#10  Урал  Магадан (Сегодня, 13:06)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Мацолла
Не когда не понимал

в этом деле мелочей нет,стоит хоть буковку пропустить и это даст повод защите обжаловать решение суда...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
#9  Сибирячок   (Сегодня, 13:06)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Судья зачитывает ВСЕ хорошее, что сделал в жизни Кокорин. «Такого-то числа пришёл в такой-то детский дом, пообщался с мальчиком, поиграл в футбол».


В характеристике от "Зенита" перечисляются главные личные достижения Кокорина: когда и сколько забивал, когда вызывался в сборную.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#8  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 13:05)
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Миллер вмешался. Вот смех то...Хулиганку шили именно из-за стула изначально, а теперь его и выпустят :)))
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#7  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:03)
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
У Коко высшее? ахахаахахах ахахахахахаах Купил, ребят!
Судья вообще красава. Сразу видно, у кого высшее, а у кого галочка)
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#6  Мацолла   (Сегодня, 13:02)
  • -2
  •  (4)

Не когда не понимал эти процессуальные вопросы на суде..когда судья знает фамилию,гражданство,год рождения все ,все и размер члена подсудимого,но спрашивает.
Регистрация: 25.09.2016 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 13:01)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Неужели выпустят Кокорина? Уж очень тут круто подготовилась зашита
??Залог 10 миллионов от мамы
??Письма от Зенита
??Куча характеристик, в том числе от Фурсенко и Семака
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  Урал  Магадан (Сегодня, 12:59)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
о,он уже некоторые вежливые слова выучил,этак его там перевоспитают,если родители не смогли...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 12:57)
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
хотя, мать готова внести за Кокорна залог - 10 миллионов , прилагая справку от ВТБ-банка. Похоже, у Кокоши появился шанс.

самое смешное - это ходатайство от Фурсенко об изменении меры пресечения.
[quote][Суд: Фурсенко не может ходатайствовать об изменении меры пресечения, но характеристика будет учтена. /quote]
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 12:56)
  • +4
  •  (6)
online

А судьи кто?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 12:54)
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Вот и всё. Дальше можно не продолжать. Кокорин опять себе подписал. Мозгов как не было, так и нет.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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