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Станислав Черчесов присутствует на матче "Локомотив" - "Ростов"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов присутствует на матче 11-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Ростов".

Встреча в эти минуты проходит на "РЖД Арене".
Теги: Черчесов Локомотив Ростов
Сегодня, 21:17
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