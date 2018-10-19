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Роман Зобнин: зачем "Спартаку" Дзюба?

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал, кого бы из российских клубов он взял в свою команду, если мог бы.

"У нас есть хорошие нападающие. Зачем нам Дзюба? Взял бы, например, Классона или Вандерсона из "Краснодара", быстрого крайнего полузащитника", - сказал Зобнин в интервью на передаче oSporte TV на YouTube.
Теги: Зобнин Дзюба Спартак
Вчера, 23:02
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#4  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 00:23)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Конечно, не нужен. Раз из "Динамо" ушёл защищать цвета, которые с детства тебе запрещали, перейдёшь и в "Зенит". Что тогда станешь петь, соловей?


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#3  vvsl09  Камышин (Вчера, 23:53)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Классон - хорош! Краснодару повезло!!!
Регистрация: 1.04.2010 [жалоба]
#2  MIG  Piter (Вчера, 23:45)
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  •  (3)

30 млн евро и Классон ваш satisfied это цена одного косяка


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
#1  kobr   (Вчера, 23:12)
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  •  (15)

А зачем Дзюбе Спартак?
Регистрация: 24.10.2006 [жалоба]
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