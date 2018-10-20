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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Дмитрий Аленичев: результат полностью справедлив
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев подвёл итоги матча 11-го тура с "Оренбургом" (0:0).
"То, что не пропустили, конечно, порадовало. Всё-таки мы играли против очень хорошей команды, которая играет очень агрессивно дома и располагает в атаке очень квалифицированными футболистами. То, что не забили сами, — это немного огорчило.
Но я понимаю, что эта команда давно играет в таком сочетании в обороне, она играет очень организованно, очень дисциплинированно. Они это в очередной раз сегодня продемонстрировали. Конечно, взломать такую оборону было крайне сложно. Я считаю, что результат полностью закономерен", — сказал Аленичев в эфире телеканала "Матч Премьер".
"То, что не пропустили, конечно, порадовало. Всё-таки мы играли против очень хорошей команды, которая играет очень агрессивно дома и располагает в атаке очень квалифицированными футболистами. То, что не забили сами, — это немного огорчило.
Но я понимаю, что эта команда давно играет в таком сочетании в обороне, она играет очень организованно, очень дисциплинированно. Они это в очередной раз сегодня продемонстрировали. Конечно, взломать такую оборону было крайне сложно. Я считаю, что результат полностью закономерен", — сказал Аленичев в эфире телеканала "Матч Премьер".
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