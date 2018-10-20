Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Дмитрий Аленичев: результат полностью справедлив

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев подвёл итоги матча 11-го тура с "Оренбургом" (0:0).

"То, что не пропустили, конечно, порадовало. Всё-таки мы играли против очень хорошей команды, которая играет очень агрессивно дома и располагает в атаке очень квалифицированными футболистами. То, что не забили сами, — это немного огорчило.

Но я понимаю, что эта команда давно играет в таком сочетании в обороне, она играет очень организованно, очень дисциплинированно. Они это в очередной раз сегодня продемонстрировали. Конечно, взломать такую оборону было крайне сложно. Я считаю, что результат полностью закономерен", — сказал Аленичев в эфире телеканала "Матч Премьер".
Теги: Енисей Оренбург Аленичев
Сегодня, 13:51
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.