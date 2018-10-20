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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Курбан Бердыев: не думаю, что отстранение от еврокубков как-то скажется на игроках
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал ничью с "Уфой" (0:0).
- В целом первую половину первого тайма играли неплохо. "Уфа" достаточно активно пользовалась нашими зонами. Во втором тайме мы стали правильно располагаться. Могли и мы забить, могла и "Уфа" забить. Но в концовке, думаю, у нас моментов больше было.
- Перед игрой говорили, что дисквалификация Коновалова - это не потеря. Сегодня не показалось, что его не хватало?
- Нет, не показалось.
- "Рубин" отстранили от еврокубков. Какую мотивацию находят игроки, тренеры?
- Оони профессионалы. Не думаю, что на ребятах это как-то отразилось. Они понимают, что это не их вина. Нужно отдать им должное.
Rusfootball.info
- В целом первую половину первого тайма играли неплохо. "Уфа" достаточно активно пользовалась нашими зонами. Во втором тайме мы стали правильно располагаться. Могли и мы забить, могла и "Уфа" забить. Но в концовке, думаю, у нас моментов больше было.
- Перед игрой говорили, что дисквалификация Коновалова - это не потеря. Сегодня не показалось, что его не хватало?
- Нет, не показалось.
- "Рубин" отстранили от еврокубков. Какую мотивацию находят игроки, тренеры?
- Оони профессионалы. Не думаю, что на ребятах это как-то отразилось. Они понимают, что это не их вина. Нужно отдать им должное.
Rusfootball.info
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