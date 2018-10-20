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Курбан Бердыев: не думаю, что отстранение от еврокубков как-то скажется на игроках

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал ничью с "Уфой" (0:0).

- В целом первую половину первого тайма играли неплохо. "Уфа" достаточно активно пользовалась нашими зонами. Во втором тайме мы стали правильно располагаться. Могли и мы забить, могла и "Уфа" забить. Но в концовке, думаю, у нас моментов больше было.

- Перед игрой говорили, что дисквалификация Коновалова - это не потеря. Сегодня не показалось, что его не хватало?

- Нет, не показалось.

- "Рубин" отстранили от еврокубков. Какую мотивацию находят игроки, тренеры?

- Оони профессионалы. Не думаю, что на ребятах это как-то отразилось. Они понимают, что это не их вина. Нужно отдать им должное.

Rusfootball.info
Теги: Бердыев Уфа Рубин
Сегодня, 18:45
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