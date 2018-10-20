Курбан Бердыев: не думаю, что отстранение от еврокубков как-то скажется на игроках

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал ничью с "Уфой" (0:0).- В целом первую половину первого тайма играли неплохо. "Уфа" достаточно активно пользовалась нашими зонами. Во втором тайме мы стали правильно располагаться. Могли и мы забить, могла и "Уфа" забить. Но в концовке, думаю, у нас моментов больше было.- Нет, не показалось.- Оони профессионалы. Не думаю, что на ребятах это как-то отразилось. Они понимают, что это не их вина. Нужно отдать им должное.