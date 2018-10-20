Массимо Каррера: моя главная цель – добиться результатов и постараться убедить Федуна

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал ситуацию с продлением контракта, который истекает в конце сезона.– На данный момент я ни о чем не думаю подобном. Моя главная цель – добиться результатов. И постараться убедить Федуна, который, как он сказал, верит в результат. Я постараюсь убедить его с помощью результата. Это случалось, когда я был еще футболистом: для меня истечение контракта был дополнительным стимулом работать еще усерднее. То же самое я делаю сейчас. Но нет разницы, 5-летний у тебя контракт или истекающий.