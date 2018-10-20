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Массимо Каррера: моя главная цель – добиться результатов и постараться убедить Федуна

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал ситуацию с продлением контракта, который истекает в конце сезона.

– Скоро истекает ваш контракт. Руководство сделало предложение?

– На данный момент я ни о чем не думаю подобном. Моя главная цель – добиться результатов. И постараться убедить Федуна, который, как он сказал, верит в результат. Я постараюсь убедить его с помощью результата. Это случалось, когда я был еще футболистом: для меня истечение контракта был дополнительным стимулом работать еще усерднее. То же самое я делаю сейчас. Но нет разницы, 5-летний у тебя контракт или истекающий.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Каррера Спартак Федун
Сегодня, 19:19
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7
(12)
#7  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 21:19)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
- Я тебя, я тебя.
- Что вы хотите сделать? - С опаской спросил Федун.
- Убежу, подумал Каррера или убедю, но все-равно выходило не складно, одно слово очень рифмовалось с побегом, а второе совсем плохое.


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Believe LOKO (is reaL)

Бекао шлюxa и спортак
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#6  GPS   (Сегодня, 21:16)
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online

Цитата: yuri
И постараться

Цитата: Charodei
может взять

Кислый xyй язык не жжет? Задроты?
Ты язык из очка Нурмагомедова достали уже? (К ослу вопрос).
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#5  yuri  спб (Сегодня, 20:45)
  • -1
  •  (3)
online

И постараться убить Федуна . Он постарается, господа.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#4  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 20:42)
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
пРОГНИСЬ, ПООНИСЬ, маССИМО! ВЕРИМ БЛ.Я

хЕР ВАМ, А НЕ ТИТУЛ! smirk


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотина.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 20:29)
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Charodei
А у Карреры ведь есть шанс:Копа де Соль,как самую почетную из кбшных чашек он может взять!

Почему ты уродливый долбоёб? Впрочем и так понятно
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Eugene24  Россия, Красноярск (Сегодня, 20:26)
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Charodei
А у Карреры ведь есть шанс:Копа де Соль,как самую почетную из кбшных чашек он может взять!

Ну вот к чему этот бред? Почему вы такие ***ы? Вопрос риторический конечно же...


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011 [жалоба]
#1  Charodei  Борзя (Сегодня, 20:13)
  • -11
  •  (17)
Болеет за:
ЦСКА
А у Карреры ведь есть шанс:Копа де Соль,как самую почетную из кбшных чашек он может взять!
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
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