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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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21:14
Адвокат Кирилла Кокорина: раз это Кокорины и есть общественный резонанс, суд решил: "Арестуем, не будем вникать"
Адвокат Кирилла Кокорина: раз это Кокорины и есть общественный резонанс, суд решил: "Арестуем, не будем вникать"
20:38
Директор "Енисея": доверие к тренерскому штабу Аленичева? Посмотрим, как сложатся следующие матчи, и будем принимать решение
Директор "Енисея": доверие к тренерскому штабу Аленичева? Посмотрим, как сложатся следующие матчи, и будем принимать решение
17:14
Анатолий Бышовец: мне кажется, сегодня у игроков нет спортивной цели, цели добиться невозможного (3)
Анатолий Бышовец: мне кажется, сегодня у игроков нет спортивной цели, цели добиться невозможного (3)
17:04
Жозе Моуринью в гневе чуть не подрался с тренером "Челси", который перед ним праздновал гол (видео) (4)
Жозе Моуринью в гневе чуть не подрался с тренером "Челси", который перед ним праздновал гол (видео) (4)
14:57
Костас Манолас: я был очень близок к переходу в "Зенит", но в контракте были какие-то рубли (6)
Костас Манолас: я был очень близок к переходу в "Зенит", но в контракте были какие-то рубли (6)
Каталин Карп: были подходы к воротам, моменты, но не смогли забить
Защитник "Уфы" Каталин Карп прокомментировал ничью с "Рубином".
- Поздравляем вас с днем рождения. Какие впечатления от матча?
- Спасибо за поздравления. Хотели победить сегодня ради наших фанатов. Тем более они считают, что это дерби. Были подходы к воротам, моменты, но не смогли забить. Надеемся, победим в следующем матче.
- Байрамян сыграл достаточно жестко. Как считаете, заслужил ли он вторую желтую?
- Не знаю, было или нет. Посмотрим на разборе матча.
- А вы не считаете, что это дерби?
- Возможно.
Rusfootball.info
- Поздравляем вас с днем рождения. Какие впечатления от матча?
- Спасибо за поздравления. Хотели победить сегодня ради наших фанатов. Тем более они считают, что это дерби. Были подходы к воротам, моменты, но не смогли забить. Надеемся, победим в следующем матче.
- Байрамян сыграл достаточно жестко. Как считаете, заслужил ли он вторую желтую?
- Не знаю, было или нет. Посмотрим на разборе матча.
- А вы не считаете, что это дерби?
- Возможно.
Rusfootball.info
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