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Каталин Карп: были подходы к воротам, моменты, но не смогли забить

Защитник "Уфы" Каталин Карп прокомментировал ничью с "Рубином".

- Поздравляем вас с днем рождения. Какие впечатления от матча?

- Спасибо за поздравления. Хотели победить сегодня ради наших фанатов. Тем более они считают, что это дерби. Были подходы к воротам, моменты, но не смогли забить. Надеемся, победим в следующем матче.

- Байрамян сыграл достаточно жестко. Как считаете, заслужил ли он вторую желтую?

- Не знаю, было или нет. Посмотрим на разборе матча.

- А вы не считаете, что это дерби?

- Возможно.

Rusfootball.info
Теги: Карп Уфа Рубин
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