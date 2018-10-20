Каталин Карп: были подходы к воротам, моменты, но не смогли забить

Защитник "Уфы" Каталин Карп прокомментировал ничью с "Рубином".- Поздравляем вас с днем рождения. Какие впечатления от матча?- Спасибо за поздравления. Хотели победить сегодня ради наших фанатов. Тем более они считают, что это дерби. Были подходы к воротам, моменты, но не смогли забить. Надеемся, победим в следующем матче.- Не знаю, было или нет. Посмотрим на разборе матча.- Возможно.