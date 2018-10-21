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"Динамо" - "Зенит": стали известны составы команд

Стали известны стартовые составы "Динамо" и "Зенита" на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Динамо": Шунин, Шунич, Хольмен, Соснин, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Черных, Теттех, Кардозу, Панченко.

Запасные: Лещук, Морозов, Евгеньев, Темников, Терехов, Москвичёв, Луценко.

"Зенит": Лунёв, Иванович, Смольников, Чернов, Нету, Кузяев, Мак, Краневиттер, Маркизио, Дзюба, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Лодыгин, Набиуллин, Мевля, Маммана, Шатов, Оздоев, Ерохин, Эрнани, Заболотный.
Теги: Динамо Зенит
Сегодня, 13:01
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#15  zenitchik123   (Сегодня, 13:49)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Makc33
чемпионом будет Краснодар

ещё скажи спортаг confused с утра бухаешь? одобрямц!
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#14  Blessing  Спб (Сегодня, 13:40)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Городовой
то Чернов уровень Пфл.

Ему играть надо давать, а не судить по одному матчу. Он даже из Тосно в сборную приглашался постоянно, потому что всегда играл. И Спал на него ставку делал, но был Миммо. Вот и бегал по арендам.
А в ТО однозначно надо левого, тут без вариантов.
Хоть Губочана. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#13  madhate  Вальхалла (Сегодня, 13:38)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Крылья Сов»
дельфин - не рыба, мусор - не человек. вперёд зенит!
Регистрация: 5.10.2017 [жалоба]
#12  Кир Мяс   (Сегодня, 13:35)
  • -5
  •  (5)

Кран и Маркизион, шансы у Динамо существенно возрастают, хорошо б еще и Эрнани на поле
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
#11  Makc33   (Сегодня, 13:33)
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: zenitchik123
Цитата: Makc33
Динамо не проиграет

прое.ёт!

Не проиграет ,посмотришь и вполне по силам обыграть, а чемпионом будет Краснодар
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#10  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 13:32)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zenit4ik
а Паредес дисква или?

перебор желтых вроде
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#9  zenitchik123   (Сегодня, 13:31)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Makc33
Динамо не проиграет

прое.ёт!
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#8  zenit4ik  санкт петербург (Сегодня, 13:29)
  • 0
  •  (0)

а Паредес дисква или?


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АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАКАЗЫВАЕТ "СПАРТАК" ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ
Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
#7  Городовой  Россия (Сегодня, 13:28)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Blessing,
В атаке да,но в обороне же Чернов просто днище.Матч с Краснодаром пересмотри по моментам.Все голевые у наших ворот с Черновым.Надеюсь зимой купят нормального крайка,а эту парочку на выход.Что Набиула ноль,что Чернов уровень Пфл.


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#6  Makc33   (Сегодня, 13:26)
  • -3
  •  (5)
online

Динамо не проиграет
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#5  Aleksandr Aleksandr   (Сегодня, 13:18)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Зенит давай вперёд!Надо увеличивать отрыв от гопников!
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
#4  Blessing  Спб (Сегодня, 13:15)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Odyssey
Чернова зачем? У набиулина травма?

Что за вопрос...., Наби уже достал запарывать атаки, надо искать новые варианты, и с Черновым уж точно хуже не будет. А Юрка неизвестно, вернётся ли вообще в футбол.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 13:06)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Odyssey
Чернова зачем? У набиулина травма?

Ага. Врожденная кривоногость.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  zenitchik123   (Сегодня, 13:06)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
нормально, Ероха и Шатик на усиление если что, ну и Заба канечн...поймал себя на мысли, что ищу в составе фамилию Кокорин...вот блин pensive
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#1  Odyssey  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:05)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Чернова зачем? У набиулина травма?
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
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