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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Рамиз Мамедов: в обороне у "Спартака" все плохо, провально
Экс-футболист московского "Спартака" Рамиз Мамедов поделился впечатлениями после встречи между "Спартаком" и "Арсеналом" в рамках 11-го тура РПЛ.
"В обороне все плохо, провально. Моменты, которые «Арсенал» реализовал, понятны. Максименко не смог выручить, но это полный провал обороны, потому что были выходы один на один. Его нельзя ни в чем обвинять.
Что касается того, сможет ли "Спартак" обойти "Зенит", как видели сегодня, "Зенит" сам проиграл. Скоро будет зимний перерыв, который повлияет на следующий круг. До конца сезона разрыв между "Зенитом" и "Спартаком" сохранится", - цитирует Мамедова Sport24.
"В обороне все плохо, провально. Моменты, которые «Арсенал» реализовал, понятны. Максименко не смог выручить, но это полный провал обороны, потому что были выходы один на один. Его нельзя ни в чем обвинять.
Что касается того, сможет ли "Спартак" обойти "Зенит", как видели сегодня, "Зенит" сам проиграл. Скоро будет зимний перерыв, который повлияет на следующий круг. До конца сезона разрыв между "Зенитом" и "Спартаком" сохранится", - цитирует Мамедова Sport24.
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