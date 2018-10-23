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Лоренсо Мельгарехо поблагодарил Карреру

Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо поблагодарил бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреру.

"Спасибо вам за все, Мистер! Желаю вам огромных успехов в профессиональной и личной жизни. Вы - человек-максимум. До скорой встречи, Мистер", - написал Мельгарехо.

Теги: Мельгарехо Каррера Спартак
Сегодня, 17:26
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